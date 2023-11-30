اتحاد رجال الأعمال بالخارج: 20 أتوبيسا لنقل المصريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات بالسفارات

كشف المهندس جورج عياد، رئيس اتحاد رجال الأعمال والجاليات المصرية بالخارج عن تعاقد الاتحاد مع 20 أتوبيسا لنقل الناخبين المصريين بالخارج للادلاء بأصواتهم واختيار المرشح الرئاسى للفترة الرئاسية المقبلة.

وأكد أن، هدفنا هو تسهيل إجراءات الانتخابات لأبناء مصر فى الخارج ، من خلال تيسير عمليات التصويت، وممارسة المصريين بالخارج لحقوقهم الدستورية في الانتخابات الرئاسية .

وأضاف، المهندس جورج عياد ان الأتوبيسات ستعمل على نقل الناخبين المصريين من المدن والعواصم، إلى السفارة والقنصليات المصرية في الدول التي يتواجد فيها اتحادنا، حيث ستكون هولندا بلدًا يتولى الاتحاد نقل الناخبين منها باستخدام 5 أتوبيسات، كما سنتولى نقل الناخبين من إيطاليا وروما أيضا، باستخدام 9 أتوبيسات، بالإضافة إلى سويسرا وبريطانيا.

وأوضح المهندس جورج عياد، أن هذه الجهود تأتى في إطار التجهيزات التي تقوم بها حملة اتحاد رجال الأعمال و الجاليات المصرية بالخارج، والتي تهدف إلى تيسير عملية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، امام المصريين في الخارج وتذليل العقبات أمامهم.

وأكد أن الاتحاد قام بطباعة مواد دعائية وتوفير أعلام مصر، ومكبرات صوت لبث الأغاني الوطنية أمام المقر الانتخابي، كما سيتم أيضًا توفير مشروبات متنوعة للناخبين.

وقال المهندس جورج عياد، اننا نتطلع إلى جعل هذا الحدث الوطني العام مناسبة احتفالية يشهدها العالم الغربي، ولتشهد الدول الأخرى مدى حب المصريين لوطنهم.