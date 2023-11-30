محافظ كفر الشيخ: 44 منفذاً لتوفير السكر بـ 27 جنيهاً

أعلن محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين ، الخميس، عن تخصيص 44 منفذاً لتوفير السكر للمواطنين بمراكز ومدن المحافظة ، بـ 27 جنيهاً وذلك ضمن مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في خفض أسعار السلع الأساسية، مضيفاً أنه من بينهم 30 منفذاً لتوفير سلعة السكر ضمن المبادرة، و 14 منفذاً لتوفير السكر بشركة تجارة الجملة بعموم المحافظة.

وقال محافظ كفرالشيخ، انه يتم توفير السكر للمواطنين في 30 متفذاً ضمن المبادرة كما يلي :

في بندر ومركز كفرالشيخ بمنافذ القوات المسلحة “الخياط، المزلقان، صبري القاضى، سخا”، وفروع زهران ماركت، وفروع كازيون ماركت.

ومدينة مسير.مدينة سيدى غازى أمام المستشفى العام.

والتوزيع ببندر ومركز دسوق بهايير ميزة بشارع الجيش، ومنفذ الكردى بالميدان الابراهيمي، وقرى العجوزين وكفر مجر وشباس الملح وشابه.

والتوزيع بمركز سيدى سالم بطريق دمرو الحداد.

والتوزيع بمركز فوه ببندر فوه شارع السوق - شارع الفتح.

والتوزيع بمركز مطوبس أمام مجلس المدينة- برمبال -أبو دنيا- عدنان محروس ابو عيانه.

والتوزيع بمركز قلين بمجلس المدينة -احمد محمود الديب- ممدوح رياض صبح.

والتوزيع بمركز الرياض ببندر الرياض أمام المسجد الكبير

والتوزيع بمركز بلطيم بمنفذ القوات المسلحة

والتوزيع بمركز الحامول بمعرض اهلا رمضان - محمد رضا عوض بالزعفران.

والتوزيع بمركز بيلا بمنفذ القوات المسلحة - محمد على الطنبارى بمدينة بيلا.

وأضاف المحافظ ، انه يتم توزيع السكر أيضاً من خلال 14 منفذاً بالشركة العامة لتجارة الجملة بعموم المحافظة ببندر ومركز كفرالشيخ بدلتا ماركت ( بجوار الجمعية الشرعية- بجوار مدرسة السلام-بجوار مستشفى عمر بن الخطاب، ودلتا ماركت (دقميرة - سيدى غازى)، والتوزيع ببندر دسوق بدلتا ماركت خلف عمر أفندى، والتوزيع بمركز سيدى سالم بدلتا ماركت بحوار بنك القاهرة، والتوزيع بمركز فوه بدلتا ماركت بجوار بنك مصر، والتوزيع بمركز قلين بدلتا ماركت ( قلين البلد- شباس عمير)، والتوزيع بمركز بلطيم بدلتا ماركت بجوار بنك مصر، والتوزيع بمركز الحامول بدلتا ماركت بجوار سوق السمك، والتوزيع بمركز بيلا بدلتا ماركت بجوار مجلس المدينة.

وأضاف نورالدين، أن المبادرة تهدف إلى تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15 ل 25 % وهى سلع " السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز، بالإضافة الى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض، مما يؤكد وقوف القيادة السياسية الى جانب المواطن والعمل على رفع العبء عن كاهل البسطاء.

وكلف محافظ كفرالشيخ، المحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التموين بزيادة عدد المنافذ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والصحة، والطب البيطرى، والوحدات المحلية، بتشديد الرقابة والمرور الميدانى على المحال التجارية والمنافذ والمعارض والمنافذ الاستهلاكية والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، وبشكل يومى، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية.

أكد المحافظ متابعة أسعار السلع الغذائية على مدار الساعة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لافتاً أن ظاهرة إرتفاع الأسعار هى ظاهرة يعانى منها كافة دول العالم، ولا سبيل للخروج منها إلا بتضافر كل الجهود من الدولة والقطاع الخاص معاً لتقديم السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية، في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بشأن توفير السلع الأساسية للمواطنين، وزيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية لتساهم في توفير السلع الغذائية.