اقرأ غدا بالوفد.. د.عبدالسند يمامة يناشد المصريين بالخارج المشاركة الإيجابية في السباق الرئاسي

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الجمعة، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "اليوم.. رئيس الوفد يعقد مؤتمره الانتخابي الرابع بالقاهرة".

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

عبدالسند يمامة يناشد المصريين في الخارج المشاركة الإيجابية في السباق الرئاسي

الجاليات المصرية حول العالم ترسم ملحمة وطنية في حب البلاد ومستقبل الوطن

مستمرون في الحملة الانتخابية بكل ربوع مصر اللي انت مخبيه بكل ربوع مصر

ضرورة مضاعفة المواد الإغاثية لأهالي غزة للتغلب على أزمات حرب الإبادة

أطالب الدول الراعية للهدنة في غزة بتكثيف جهودها للوصول إلى حل الدولتين

اليوم المصريون في الخارج يفتتحون "ماراثون" الانتخابات الرئاسية

137 سفارة وقنصلية تستقبل ملايين الناخبين في 121 دولة

"شكري" يطالب مجلس الأمن بمحاسبة مجرمي حرب غزة

تمديد الهدنة ليوم إضافي بتسليم الدفعة السادسة من الرهائن بين حماس وإسرائيل

السيسي يشارك في الشق الرئاسي لمؤتمر تغير المناخ "كوب 28" في دبي

د. وجدي زين الدين يكتب: اليوم تفعيل حقيقي للديمقراطية