صبحي: "شباب بلد" تعكس التعاون المثمر بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة

كَرم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الخميس، مجموعة من الأبطال الرياضيين والشباب المتميزين في العديد من المجالات الرياضية والفنية ضمن مبادرة "شباب بلد" التي تمثل النسخة المصرية من المبادرة الدولية Generation Unlimited التي أطلقتها الأمم المتحدة ، وذلك بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة والتعاون الدولى.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور كيفن فرى المدير التنفيذى العالمى Generation Unlimited، وجيرمى هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر (يونيسف)، واللواء اركان حرب أيمن الاطفيحى مستشار الاكاديميه الوطنيه للتدريب لتنمية المجتمع و تطوير الاعمال، والدكتورة غاده مكادى مدير عام شباب بلد ، منظمه الامم المتحده للطفوله ، وريم سعد عضو مجلس اداره شباب بلد، وعهود وافى عضو مجلس اداره شباب بلد، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة منهم اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير، والدكتور مصطفى مجدى معاون الوزير، والدكتور محمد عطية مسئول التعاون متعدد الاطراف مع منظمات الأمم المتحدة والتعاون الاقتصادى و العلاقات الدوليه بوزارة الاتصالات.

وعقب ذلك، توجه وزير الشباب والرياضة ووفد منظمة الأمم المتحدة إلى مركز شباب الجزيرة لتفقد ساحة رواد الأعمال التى خصصتها الوزارة كمساحة لمبادرة "التعلم للكسب" داخل المركز، وتضم قاعات للتدريب ومناطق مفتوحة لرواد الأعمال والابتكار ، وتهدف المبادرة إلى تأهيل الشباب لسوق العمل للتغلب على العوائق المتعلقة بتطوير مهارات العمل المطلوبة وتمكينهم للحصول على الوظائف اللائقة.

عبر وزير الشباب والرياضة عن تقديره البالغ للتعاون المثمر مع منظمات الأمم المتحدة في مصر ومنها منظمة اليونسيف، من خلال إقامة برامج وشراكات تنموية مختلفة على مستوى جميع محافظات الجمهورية طوال العام بهدف تنمية مهارات النشء والشباب وتوعيتهم بالعديد من القضايا الهامة، لافتاً إلى أهمية مبادرة "شباب بلد" والتى تعكس مدى التعاون المثمر بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة وتحقيق تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في ضوء رؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور أشرف صبحى على إتاحة إمكانيات الوزارة من منشآت شبابية منتشرة في جميع المحافظات لاستضافة المبادرات البناءة الهادفة إلى خدمة شباب مصر ، متطرقاً إلى المساحة التى تم تخصيصها بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة لمبادرة "التعلم للكسب" تعزيزاً لريادة الأعمال وصقل مهارات الشباب وتنميتها با يتناسب وسوق العمل.

شمل تكريم الوزير ووفد مبادرة شباب بلد ومنظمة الأمم المتحدة اليونسيف كلاً من تكريم منتخب مصر للسيدات تحت 16 سنة لكرة السلة، ومنتخب مصر تحت 16 سنة لكرة السلة للرجال، وليلى فؤاد عن دورها في مكافحة التنمر ومتحدث تحفيزي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واللاعبة ملك عبد الشافى سباحة بارالمبي عن تحقيقها للأرقام القياسية، ويوسف سمير أصغر رجل أعمال مصري يحصل على تمويل لمشروعه في Shark Tank Egypt، والفنانة لينا كمال فنانة مصرية وناشطة في مجال الصحة النفسية، واللاعبة جوى رومانى بطلة أفريقيا في الشطرنج أقل من 18 عامًا، واللاعبة علياء أحمد بطلة أفريقيا ونائب البطل في البحر الأبيض المتوسط.

كما تضمن التكريم اللاعبة هانيا الحمامى المصنفة رقم 3 على مستوى العالم في لعبة الإسكواش، وفريدة أبو هاشم لاعبة الخماسي، واللاعبة أمينة عرابى بطلة صاعدة في الإسكواش وأصغر لاعبة تصل إلى الدور الثالث في بطولة العالم، وتحتل المركز السادس عشر كأفضل لاعبة في العالم، والفنانة تسنيم العايدى مغنية وكاتبة أغاني مصرية معروفة بمزيجها الفريد من الموسيقى العربية والإسبانية، وصوفيا هلال أصغر مغنية سوبرانو مصرية .