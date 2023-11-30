بالبيجاما وحافية القدمين.. أول تعليق من آمال ماهر يحسم حقيقة زواجها سرًا|صورة وتصرف صادم يثير الشكوك

خرجت آمال ماهر عن صمتها لترد على الأنباء المتداولة خلال الساعات الأخيرة، بشأن زواجها من رجل أعمال إماراتي ونقل إقامتها بالكامل إلى الإمارات، وذلك في أول تعليق لها على الصور التي نشرتها منذ قليل عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

آمال ماهر تخضع لجلسة تصوير بالبيجاما وحافية القدمين بعد ساعات من أنباء زواجها سرًا

خضعت آمال ماهر لجلسة تصوير جديدة داخل منزلها، وكعادتها شاركت جمهورها بمجموعة من الصور، متجاهلة أنباء زواجها التي زعمها البعض مؤخرًا، حيث أنها لم تعلق عليها سواء بالتأكيد أو النفي.

آمال ماهر

وبدت آمال بإطلالة ناعمة، حيث كانت ترتدي بيجامة أنيقة باللون الأبيض، ومزينة بخطوط سوداء على أطراف الأكمام وحول الأزرار، بينما ظهرت حافية القدمين وهي تجلس على أريكتها، مما عكس رشاقتها.

آمال ماهر

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت آمال تسريحة بسيكة حيث تركت خصلات شعرها البني الامعة تنسدل بإنسابية على كتفيها، كما اختارت أن تظهر من دون مكياج، واكتفت بوضع كُحل أسود بسيط عند طرفي عينيها وأحمر الشفاة باللون الوردي، ما عكس جمال ورقة ملامحها الطبيعية.

آمال ماهر

آمال ماهر تخرج عن صمتها بعد أنباء زواجها سرًا: لو حصل هقول

وانهالت تعليقات الجمهور على صور آمال، متسائلين عن حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي والتفكير في اعتزالها الفن، بعد نقل إقامتها إلى الإمارات، حيث علق أحد المتابعين قائلًا: "مختفية ليه يا آمال انتي اتجوزتي صحيح؟"، لترد عليه الفنانة قائلة: "لا مش حقيقي ولو حصل هقول".

آمال ماهر

أول تعليق من آمال ماهر على أنباء زواجها

آمال ماهر تثير الشكوك حول زواجها بصورة مع ابنها الوحيد "عمر" بعد أنباء زواجها

في الوقت نفسه، نشرت آمال ماهر صورة تجمعها بإبنها الوحيد "عمر"، من دون التعليق عليها، من خلال خاصية القصص المصورة "ستوري" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور واليديوهات "انستجرام".

وانتشرت صورة آمال مع ابنها على نطاق واسع، بين رواد السوشيال ميديا، الذين زعموا أن الصورة تؤكد تواجدها في لندن لقضاء شهر العسل حسبما أفادت الأنباء المتداولة مؤخرًا.

آمال ماهر مع ابنها الوحيد عمر

مدير أعمال آمال ماهر يرد على أنباء زواجها سرًا

وبدوره، نفى هيثم الهواري، مدير أعمال النجمة آمال ماهر، الأنباء التي ترددت على ألسنة الجمهور خلال الساعات الماضية، والتي تفيد زواجها سرًا من رجل أعمال إماراتي، مُشددًا على أنها لم تعتزل الفن، وكل ما يتم تداوله عارِ تماماً من الصحة.

زواج آمال ماهر من رجل أعمال إماراتي

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا أنباء عدة تفيد بأن المطربة آمال ماهر تستعد للزواج من رجل أعمال إماراتي شهير، خلال الأيام القليلة المقبلة.

آمال ماهر

وأكدت مصادر عدة أنه من المقرر أن تنقل آمال ماهر إقامتها إلى الإمارات للعيش مع زوجها والاستقرار معه بموطنه.

ويأتي استقرار آمال ماهر في الإمارات بعد قضائها شهر العسل فى لندن مع زوجها.

آمال ماهر

آمال ماهر تتعرض لحملة هجوم عنيفة بسبب غزة

وكانت آمال ماهر قد تعرضت لهجوم عنيف وانتقادات لاذعة، من الجمهور، بعدما نشرت مقطع فيديو لأحدث أغانيها الجديدة "صاحبة عمري" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، في ظل الحرب الدامية التي تتعرض لها غزة.

آمال ماهر

لم ترد آمال ماهر على الانتقادات التي تعرضت لها، بل اكتفت بحذف الفيديو بعد ساعات من نشره، مراعاة لمشاعر أهل غزة واحترامًا لوجهة نظر جمهورها.