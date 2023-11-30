رد فعل غير متوقع للخليفي بعد تعثر باريس أمام نيوكاسل

عبر ناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان عن استيائه بعد تعثر الفريق الباريسي الأخير بالتعادل أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بهدف لمثله على ملعب حديقة الأمراء، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس الثلاثاء لحساب منافسات دوري أبطال أوروبا.





وفي هذا الصدد ، أشارت تقارير فرنسية إلى نزول الخليفي غرف ملابس اللاعبين بعد اللقاء ، دون إبداء أية ردود فعل خارجة أو عصبية.

وواصلت، الخليفة يعاني من مشاكل صحية في ركبة القدم ، ومع ذلك أصر على النزول إلى الغرف المغلقة، بل تحدث بلهجة هادئة للغاية.

باريس يخطف تعادلاً مثيرًا ..

وخطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان تعادلا قاتلا من نظيره فريق نيوكاسل يونايتد بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما بالأمس على ملعب بارك دي برانس ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف التقدم الأول في المباراة لنيوكاسل يونايتد عن طريق أليكسندر إيساك في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول ، ثم تعادل الفريق الفرنسي باقدام كيليان مبابي من ركلة جزاء في الدقيقة 90+8.

وبهذه النتيجة رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى النقطة السابعة في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة، ووصل نيوكاسل رصيده إلى 4 نقاط بالتساوي مع ميلان الإيطالي.