يحميك من الشد العضلي| فوائد مذهلة لتناول الموز يوميًا

الموز هو فاكهة الموسم، فيتميز بمذاقه اللذيذ، ويمكن تناوله بأشكال مختلفة، سواء تناوله وحده أو إضافته على المشروبات كالسحلب أو عصير أو تحضيره مع الكيكة، كما يحتوي على العديد من الفيتامينات الهامة للجسم، وفيما يلي نقدم لك أبرز فوائده.

فاكهة الموز

فوائد تناول الموز للقلب

كشف الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب، أن عند تناول الموز يوميًا، سيحصل الجسم على العديد من الفوائد المذهلة، أهمها أنه يقوم بالحد من الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية، خاصةً عند الأشخاص الذين يعانون من نقص البوتاسيوم بالدم.

وأضاف "شعبان" أن الموز يتميز باحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم، الذي يساهم في الحفاظ على سلامة ضغط الدم الشرياني ومنع اضطراب كهرباء القلب، بمساعدة معدن الماغنسيوم الذي يتحصّل عليه الجسم عند تناوله أيضًا.

فوائد آخرى للموز

يمد الجسم بالطاقة

يمتاز الموز باحتوائه على سكريات بسيطة سهلة وسريعة الامتصاص بالجسم مثل؛ السكروز والفركتوز، وبهذا يعد الموز من الأغذية المشهورة للرياضيين والتي تمدهم بالطاقة السريعة والتي يحتاجونها أثناء التمارين وفي المبارايات الرياضية المختلفة.

دعم حركات الأمعاء الصحية

يمكن أن يكون الموز الغني بالألياف تذكرة ذهبية لحركات الأمعاء الصحية والمنتجة، البكتين، وهو ألياف موجودة في كل من الموز الناضج وغير الناضج ، قد يساعد في دعم عادات الأمعاء الصحية عن طريق منع الإمساك.

الوقاية من السرطان

يعد تقليل خطر الإصابة من السرطان، وخاصة سرطان الدم، أحد فوائد الموز المحتملة أيضًا، ويرجح سبب ذلك لاحتوائه على العديد من المواد المضادة للأكسدة، مثل فيتامين C، التي تقلل من الإجهاد التأكسدي وأضراره على خلايا الجسم، بالإضافة إلى احتوائه على بروتين الليكتين الذي يعمل على منع نمو خلايا سرطان الدم.

تحسين الذاكرة والمزاج

يساهم الموز في الحفاظ على الذاكرة وتعزيز المزاج وتقليل الاكتئاب، وذلك لاحتوائه على التربتوفان، وهو حمض أميني يمكن أن يكون له دور في الحفاظ على الذاكرة، وتعزيز القدرة على التعلم والتذكر، كما أنه مهم لتنظيم الحالة المزاجية لدى الفرد.

دعم بناء العضلات

يعتبر الموز وجبة خفيفة ممتازة للرياضيين والمتمرنين لأنه يوفر إلكتروليتات تُفقد عادةً في العرق، مما قد يساعد في تقليل تقلصات العضلات بعد التمرين، تظهر الأبحاث أن المغنيسيوم عنصر غذائي يمكن أن يساعد في تقلص العضلات، والاسترخاء، وتخليق البروتين، وهو أمر ممتاز لبناء كتلة العضلات الخالية من الدهون.

تقليل الالتهابات

يمكن أن يساهم الموز في محاربة الالتهابات وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة الناتجة عن الالتهاب المزمن، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، ومرض كرون، والتهاب القولون التقرحي، ويعود ذلك لاحتوائه على مركبات الفلافونويد، مثل الكيرسيتين، التي تعمل على محاربة الجذور الحرة والتقليل من أضرارها على الجهاز المناعي.