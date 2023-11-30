"استيتش مشي" تريند جديد يجتاح السوشيال ميديا |سبب ارتباطه بالعلاقات العاطفية والرجال

"استيتش مشي"، كلمتان انتشرت بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي بين ليلة وضحاها، وأخذ الرواد يتداولوها على مدار الساعات الماضية، عبر تيك توك وفيسبوك، سواء عن طريق فيديوهات أو منشورات، والأمر الذي وضع المستخدمين في دائرة من التساؤلات حول المعنى والغرض.

تريند استيتش مشي

بداية تريند "استيتش مشي" وعلاقته بالارتباط والرجال

يعود أصل تريند "استيتش مشي"، إلى فتاة على التيك توك تدعي " مها صبري" والتي نشرت مقطع فيديو وهي تبكي فيه وأرفقته بتسجيل صوتى من مقطع فيلم كرتون "ليلو وستيتش"، و الذى كان يحمل مقطع صوتي من الكرتون يقول "ستيتش مشي كويس إنه مشي مكانش عايز يقعد معايا "، مع وضع موسيقي تصويرية حزينة من فيلم "السفارة في العمارة"، وكان الهدف من الفيديو تعبر عن حزنها لزواج شقيقتها ومغادرتها للمنزل، ومن هنا تحولت الكلمتان لتريند على مواقع التواصل الإجتماعى، وارتبط بالرجال وعلاقتهم من الفتيات.

وسرعان ما انتشر الفيديو بسرعة البرق وتحول مقطع الصوت إلى تريند رقم واحد على تيك توك وفيسبوك، وعبرت الفتيات بالتريند عن مشاعرهن في أولى لحظات الانفصال عن الرجال، الذين أشاروا إليهن بشخصية "استيتش".

تريند "استيتش مشي" يعبر عن أولى لحظات الانفصال عن الرجال

استخدمت الفتيات المقطع الصوتي، تعبيرًا عن انفصالهن عن الشريك، واللحظات الأولى في البعد، إلا أن هناك مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لم يستطيعون معرفة من هو "ستيتش" وأخذوا يتساءلون عن معنى الكلمة والمقصود بها، والبعض الآخر أخذ يتداول الكلمة بعبارات ساخرة مرفق بها صورة الشخصية الكرتونية، والتي جاءت كالأتي "انت فين يا عم الدنيا مقلوبة عليك"، اي دا يعني مش دا استيتش إلى مشي"، " جدع انو مشي والله"، "مين استيتش دا يا جدعان"، "سلام لاستيتش وهو ماشي".

استيتش مشي

استيتش مشي

استيتش مشي

استيتش مشي

حكاية فيلم "ليلو واستيتش"

فيلم " ليلو واستيتش "، من إنتاج إحدى استوديوهات والت ديزني، وتدور قصة الفيلم في جزيرة هاواي والتي تعيش فيها فتاة تُدعى ليلو وكانت تعانى من تجاهل شقيقتها وعدم قدرتها على تكوين علاقات صداقة مع زملائها في المدرسة حتى لجأت شقيقتها لحيلة شراء حيوان ولكن لم تدرك إنها اشترت كائن فضائي يُدعى ستيتش، الأمر الذى اكتشفته بعد ذلك عندما طاردته كائنات فضائية.

ليلو واستيتش