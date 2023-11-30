معنى دعاء الرسول "اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور"

دعاء "اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور" هو دعاء نبوي، رواه ابن ماجه في سننه، عن عبدالله بن سرجس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكَور».

ومعنى "الحور" هو نقض العمامة، و"الكَور" هو لفُّها، والمعنى: الاستعاذة بالله من فساد أمورنا بعد صلاحها، كفساد العمامة بعد استقامتها على الرأس.

المعنى الأصلي للدعاء

في ضوء ما سبق، يمكن إعادة صياغة الدعاء "اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور" على النحو التالي:

اللهم إني أعوذ بك من الرجوع عن الطاعة إلى المعصية

أو: اللهم إني أعوذ بك من التراجع عن الحق إلى الباطل

أو: اللهم إني أعوذ بك من الضعف في الإيمان بعد القوة

وهذه الصياغات الجديدة تعكس المعنى الأصلي للدعاء، ولكنها تجعل المعنى أكثر وضوحًا وسهولة في الفهم.

أهمية هذا الدعاء

هذا الدعاء مهم جدًا في هذا العصر الذي تكثر فيه الفتن والابتلاءات، فنحن بحاجة إلى الاستعاذة بالله من الوقوع في المعاصي والذنوب، والتراجع عن الحق، والضعف في الإيمان.

لتحقيق الدعاء

التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

الحرص على أداء الفرائض والنوافل

الإكثار من الذكر والدعاء

البعد عن الفتن والشهوات

اللجوء إلى الله تعالى في كل الأحوال

نسأل الله تعالى أن يحفظنا من الفتن وجميع الشرور، وأن يوفقنا لطاعته، والعمل بسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم.