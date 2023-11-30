نفوق الفيل الأكثر حزنًا في العالم (صور)

نفق الفيل الملقب بـ الفيل الأكثر حزنًا في العالم عن عمر يناهز 49 عاما، بعد أن أمضى ما يقرب من نصف قرن بمفرده.

تفاصيل وفاة الفيل الأكثر حزنًا في العالم

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، توفي فيشوامالي، المعروف لدى السكان المحليين باسم مالي، بسبب قصور القلب الاحتقاني في 28 نوفمبر بعد أن قضى أكثر من أربعين عامًا في حظيرة بسيطة في حديقة حيوان مانيلا.

وفاة الفيل الأكثر حزنًا في العالم

وتظهر اللقطات الأخيرة للفيل وهو يلقي التحية على الأطفال وأولياء أمورهم الذين زاروا حديقة حيوان مانيلا في 27 نوفمبر.

وقال عمدة مانيلا، هوني لاكونا، في بيان يوم الثلاثاء: "يحزنني أن أعلن وفاة حبيبنا فيشوامالي، المعروف باسم مالي، في حديقة حيوان مانيلا الساعة 3:45 مساءً، اليوم 28 نوفمبر."

وأفاد المسؤولون أنه جرى نقل جثة مالي للتشريح لمعرفة المزيد من التفاصيل حول وفاته، وأوضحت التقارير أنه كان يعاني من قصور القلب، والسرطان وتقييد الدورة الدموية كانت كليتيه ملتهبتين قليلاً.

وفاة الفيل الأكثر حزنًا في العالم

وقال مسؤول من حديقة حيوان مانيلا، موطن مالي على مدار الأربعين عامًا الماضية: "كان موت مالي مفاجئًا، بين الحيوانات، هناك شيء نسميه المرض بدون أعراض، حيث يمكن أن تكون تعاني من مرض لم نتمكن من ملاحظته.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، كانت هناك دعوات لإطلاق سراح معالي وإرسالها إلى محمية للحياة البرية في تايلاند، ولكن القائمون على الحديقة رفضوا الطعون، بما في ذلك حملة في عام 2012 دعمتها المغنية البريطانية موريسي.

وكانت منظمة بيتا، إلى جانب القادة الثقافيين والسياسيين وخبراء الأفيال وأكثر من 100 ألف من المدافعي عن حقوق الحيوانات من بين الذين طالبوا بإطلاق سراح الفيل - وهي مناشدات رفضتها مدينة مانيلا.

وفاة الفيل الأكثر حزنًا في العالم

وكانت منظمة بيتا، إلى جانب القادة الثقافيين والسياسيين وخبراء الأفيال وأكثر من 100 ألف "شخص رحيم من جميع أنحاء العالم" من بين الذين طالبوا بإطلاق سراحه - وهي مناشدات رفضتها مدينة مانيلا.

وقال عمدة المدينة آنذاك إيسكو مورينو دوماجوسو في مقابلة في عام 2021: "قد لا يكون من المثالي إعادته إلى البرية لأنه نشأ في تلك البيئة".