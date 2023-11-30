سكرتير بنى سويف يشرف على جاهزية مقار اللجان بمركز ببا ضمن استعدادات المحافظة لانتخابات الرئاسة

يواصل اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد متابعاته الميدانية بمراكز ومدن المحافظة ، للوقوف على جاهزية أماكن الاقتراع والتصويت استعداداُ للانتخابات الرئاسية 2024،المزمع إجراؤها ديسمبر المقبل حيث تبدأ أعمال الاقتراع "في الداخل"بداية من 10 ديسمبر ولمدة 3 أيام وتسبقها أعمال التصويت للمصريين بالخارج في الأول من الشهر المقبل.



وفي جولته "اليوم "بمركز ومدينة ببا اطمأن السكرتير العام المساعد، على جاهزية اللجان البالغ إجماليها 69 لجنة داخل 65 مقر انتخابي، وذلك لمتابعة رفع كفاءة المقار التى تم اختيارها لعقد الانتخابات والتأكد من توفير سبل الدعم والتأمين والراحة للناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات من المظلات والمقاعد و كراسى متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن

رافق السكرتير العام المساعد، خلال جولته مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا محمد عاشور مدير إدارة تعليم ببا ومسؤولو الشباب والرياضة والإدارة الأزهرية والوحدة المحلية.





ياتى ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف





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