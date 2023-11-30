أضرار العسل على صحة المرأة.. طبيبة توضح

قالت طبيبة التوليد وأمراض النساء إديليا أورفانوفا، إن الاستهلاك المنتظم أو المتكرر لبعض الأطعمة مثل: العسل أو السمن يضر بتوازن الهرمونات في الجسم الأنثوي.

وأوضحت الدكتورة أورفانوفا أضرار بعض المنتجات على صحة المرأة، ومن بينها، بشكل غير متوقع، أطلق الطبيب عليها اسم "العسل".

ولا يجب الإفراط في تناول العسل، فهو يحتوي على مادة البورون التي تقلل مستوى الهرمونات الأنثوية وتزيد من إنتاج الهرمونات الذكرية، كما شارك الأخصائي موقع Gazeta.Ru.

جنبا إلى جنب مع العسل، يمكن أن يكون السمن ضارا بصحة المرأة وفقًا لأورفانوفا، يحتوي هذا المنتج على نسبة عالية جدًا من الدهون المتحولة وهي جزيئات دهنية ذات بنية متغيرة، ويربط الباحثون في جميع أنحاء العالم استخدامها بمشاكل مختلفة، بما في ذلك زيادة الوزن وأمراض القلب والأوعية الدموية والأورام.

والسمن ضار بشكل خاص بالنسبة للنساء، لأن عمليات الابتنائية (تخليق الدهون) تسود على الهدم (انهيار الدهون)، وبناء على ذلك، فإن زيادة الوزن تحدث بشكل أسرع.

وأضافت أورفانوفا أن صحة المرأة (خاصة في مرحلة البلوغ) تتضرر من شغفها بالمنتجات المصنوعة من دقيق القمح المكرر المعكرونة والخبز والمخبوزات الأخرى، ويرتبط وجودها المستمر في النظام الغذائي ارتباطًا وثيقًا بظهور السمنة وارتفاع نسبة السكر في الدم ومقاومة الأنسولين، والميل إلى الإصابة بمرض السكري لدى النساء.

وأكد الطبيب أن صحة المرأة قد تعاني من العواقب السلبية للنظام الغذائي غير الصحي أكثر من الرجل، وهذا ما يفسره الحساسية تجاه المواد الضارة بالجهاز الهرموني والأعضاء المسؤولة عن التوازن الهرموني وعلى وجه الخصوص، فإن استهلاك الكحول والملح يسبب ضررا أكبر بكثير للنساء.