10 أطعمة مضادة للأكسدة تمنع تكون الخلايا السرطانية

قام الدكتور مكسيم أستراخانتسيف بتسمية الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة التي تمنع تكوين الخلايا السرطانية.

وقال الدكتور إن مضادات الأكسدة الموجودة في بعض الأطعمة يمكن أن تحارب بشكل فعال ظهور الخلايا السرطانية، ويعد استهلاك هذه المنتجات أحد طرق الوقاية من الأورام الخبيثة.

وتضمين بعض الأطعمة في النظام الغذائي يمكن أن يساعد في الحفاظ على الصحة العامة ومحاربة التسرطن - تكوين الخلايا السرطانية، فمضادات الأكسدة الموجودة فيها تحارب الجذور الحرة في الجسم، والتي تسهم في تلف الخلايا"، كما شارك أستراخانتسيف مع RIAMO.



المصادر الطبيعية التالية لمضادات الأكسدة:

التوت

العنب

رمان

الطماطم

باذنجان

الأفوكادو

أعشاب بحرية

كُركُم

عين الجمل

الشوكولاتة المرة الداكنة

وأضاف الخبير: "بالإضافة إلى ذلك، فإن جميع أنواع الملفوف لها خصائص مضادة للأورام".

تحتوي الأطعمة التي ذكرها الطبيب على مضادات الأكسدة مثل الكاروتينات والإيسوفلافون والبوليفينول وغيرها وفقا لأستراخانتسيف، فإن الميزة المهمة لهذه المواد هي تأثيرها المضاد للالتهابات.

كما لفت الطبيب الانتباه إلى حقيقة أنه لتحسين الحماية ضد السرطان، من المهم ليس فقط تناول الطعام بشكل صحيح، ولكن أيضًا ممارسة عادات صحية أخرى.