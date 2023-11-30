كتائب القسام تُقر بتنفيذ عملية القدس.. أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين

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أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس الفلسطينية، تبنيها لـ"عملية القدس"، والتي أسفرت عن مقتل ثلاث مستوطنين إسرائيليين وتحييد منفذي العملية.

وقالت كتائب القسام، في بيان لها نشرته على قناتها في تلغرام: "نعلن تبنى عملية القدس البطولية ونزف منفذيها القساميين الشقيقين مراد وإبراهيم النمر".

قوات الاحتلال الاسرائيلي

وأضاف البيان: "عملية القدس تأتي ردا على جرائم الاحتلال في قطاع غزة والضفة المحتلة وتدنيس الأقصى والمقدسات"، مشيرًا إلى أن العملية "رسالة تحذير مباشرة ضد انتهاكات بن غفير وعصابته بحق الأسرى في سجون الاحتلال"، على حد تعبير البيان.

من ناحية أخرى، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن عملية القدس "دلت على أن خيارات المقاومة مفتوحة ومتعددة وأن موانع العدو لن تحمي أمنه".

يذكر أن 3 إسرائيليين لقوا مصرعهم وأصيب 6 آخرين، بعضهم في حالة حرجة، في هجوم وقع، اليوم الخميس، حيث فجّر مسلحان عبوة ناسفة وأطلقا النار في موقعين في مستوطنة راموت في القدس، وكذلك مقتل منفذي العملية.

وأوضحت هيئة نجمة داود الحمراء إن القتلى سيدتان تبلغان من العمر 24 عاما و60 عاما، بالإضافة إلى رجل مسن يبلغ من العمر 70 عاما.

من جانبه، أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تعليماته لإدارة ترخيص الأسلحة النارية بإطلاق عملية طوارئ، تهدف إلى السماح لأكبر عدد ممكن من المستوطنين الإسرائيليين بتسليح أنفسهم، وأصدرت الحكومة الإسرائيلية بيانا أعلنت فيه أن خطة بن غفير ستدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة.