مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2023| رؤية سينمائية جديدة لفيلم "أنف وثلاث عيون"

تحمل الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، العرض الأول لفيلم "أنف وثلاث عيون"، للأديب الكبير إحسان عبد القدوس، وذلك ضمن فعالياته التي تستمر من 30 نوفمبر - 9 ديسمبر.

أبطال فيلم أنف وثلاث عيون

فيلم "أنف وثلاث عيون" من بطولة ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، مع ظهور خاص للنجمة أمينة خليل كضيفة شرف. الفيلم رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس.

أحداث فيلم أنف وثلاث عيون

تدور أحداث فيلم “أنف وثلاث عيون” حول هاشم طبيب التجميل الشهير، يتمتع بشهرة واسعة في مجاله، وفي الأربعينيات من عمره لايكتفي بإمرأة واحدة في حياته ولا يلتزم بقصة عاطفية واحدة، وفي فترة من حياته تجمعه الأيام بفتاتين يعيش معهما قصة حب طويلة وفجأة أراد الابتعاد عنهما وظهور فتاة ثالثة تدعى رُبى تصغره بأكثر من 25 عامًا، فكيف يدر جميع تلك العلاقات .

فيلم أنف وثلاث عيون للمرة الأولى في 1972

خرجت رواية “أنف وثلاث عيون” سينمائيًا للمرة الأولى عام 1972 مع محمود ياسين، ماجدة، ميرفت أمين، نجلاء فتحي، وحمدي أحمد، ومن إخراج حسين كمال.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثالثة:

تضم قائمة مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن قائمة أفلام الدورة الثالثة، 64 فيلمًا متنوعًا، انقسمت إلى 36 فيلمًا بين الطويل والقصير من السعودية، 11 فيلمًا في قسم "روائع عربية، 17 فيلمًا عربيًا بين الروائي والوثائقي والتحريك من آسيا وإفريقيا.

أفلام مرشحة للأوسكار في مهرجان البحر الأحمر 2023:

يشارك في المهرجان عدد من الأفلام المرشحة للأوسكار، منهم فيلم “بنات ألفة” للمخرجة كوثر بن هنية في "روائع عربية"، وأمجد الرشيد عن فيلم “إن شالله ولد”، ضمن مسابقة البحر الأحمر، والمخرج ضرار خان مع أول أفلامه الذي يأتي تحت تصنيف الرعب "إن فليمز"، وأماندا نيل إيوعن فيلم "خطوط النمر"، و بالوجي عن فيلم "نذير شؤم".

الأفلام المشاركة في مسابقة مهرجان البحر الأحمر:

عن الأعمال المشاركة في مسابقة البحر الأحمر، تضم 17 فيلمًا متنوعًا، التي تعتبر ساحة اكتشاف مواهب سينمائية جديدة، وتمنح الجوائز من قِبل لجنة التحكيم الدولية التي يرأسها المخرج باز لورمان.

تأتي قائمة الأفلام المشاركة كالآتي:

فيلم "نورة" للمخرج توفيق الزايدي، وهو من أبرز الأفلام المشاركة، وهو أول عمل يتم تصويره بالكامل في منطقة العلا السعودية.

كما يُشارك فيلم "إخفاء صدام حسين" إخراج هالكوت مصطفى، وتدور أحداثه حول مزارع عراقي يعمل على إخفاء صدام حسين عن العائلة والأصدقاء، وعن 150 ألف جندي أمريكي، و"وراء الجبال" إخراج محمد بن عطية، و"كواليس" إخراج عفاف بن محمود وخليل بن كيران.

بجانب فيلم "الأستاذ" للمخرجة فرح نابلسي، ويتناول قصة كفاح مُدرس في مدرسة فلسطينية للتوفيق بين التزامه المحفوف بالمخاطر للمقاومة السّياسية، ودعمه العاطفي لأحد الطلاب، وفرصة للعثور على الحب مع عاملة متطوعة.

تتضمن القائمة أيضًا، الفيلم الإماراتي "دلما" إخراج حميد السويدي، والذي تدور أحداثه حول شخصية “دانا” المكروهة من عائلتها بسبب تحويل منزل والدها في جزيرة دلما إلى منزل للضيافة.

مع الفيلم السعودي "مندوب الليل" إخراج علي الكلثمي، ويروي العمل قصة سائق يعمل في تطبيق لتوصيل الطلبات في مدينة الرياض، وفي محاولة يائسة منه لكسب المزيد من المال لتغطية نفقات والده الطبية، يتورط في مغامرات غير مشروعة لتحقيق ذلك.

تشمل المسابقة، فيلم "ما فوق الضريح" إخراج كريم بن صالح، والفيلم الهندي "عزيزتي جاسي" إخراج تارسم سينج داندوار، و"الفريد من نوعه" للمخرج ايرام بارفين بلال، و"الأحد" للمخرج شكير خوليكوف.

حديث الرئيس التنفيذي للمهرجان:

تحدَّثَ الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي محمد التركي في بيانٍ صحفيٍ سابق "شعار الدورة المرتقبة، يأتي من وحي الاختيارات الرائعة للأفلام التي أُنْتِجَت في المنطقة، والمميزة بجمعها لأبرز خبراء وصانعي الأفلام الجدد الذين يشكّلون مثالًا حيًَّا على غنى المواهب التي تُقَدَّم في هذا الجزء من العالم، ونرى في عرضها بكامل تنوعها أهمية بالغة، الوقت قد حان لاعتبار الأفلام وسيلة للترابط والحوار، ولإتاحة منصة لأصوات الناس في المنطقة وخارجها لعرض تجاربهم، التي ستسهم في تعزيز التفاهم والتعاطف الإنساني".

كما قال مدير البرنامج السينمائي العربي والكلاسيكي أنطوان خليفة: “إن صناعة السينما في المنطقة شهدت تطورًا كبيرًا، لاسيما في السعودية، إذ تعكس بشكلٍ متزايد واقع الحياة اليومية”، مؤكدًا أنَّ “صُناع الأفلام يتناولون قصصًا عن الأسرة وحب الوطن وإعادة استكشاف القيم، بينما يدافعون في الوقت نفسه عن السعي وراء الحرية والتعبير والهوية”.

أشار إلى أن "المهرجان يُقدم هذا العام، 31 فيلمًا من إخراج مواهب نسائية، مما يؤكد التزامنا تجاه تمكين المرأة في قطاع السينما".