بروتوكول تعاون بين كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ والمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا

وقع رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي والمشرف العام على كلية الذكاء الاصطناعي ، بروتوكول تعاون مع الدكتور مفرح حامد عميد المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر مدحت وكيل كلية الذكاء الاصطناعي لشئون التعليم والطلاب، و عدد من أعضاء هيئة التدريس من الجانبين.

أكد رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي ، أن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار الإستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتقديم برامج علمية مواكبة للاتجاهات العلمية الحديثة ومنهجيات التعليم العالي المطورة وفق أفضل المعايير العلمية.

أعرب الدكتور مفرح حامد عميد المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ، عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، متمنياً أن تشهد الفترات القادمة مزيداً من التعاون البناء بين الجانبين.