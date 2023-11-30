مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا اليوم الخميس

سجلت مؤشرات الأسهم السعودية، ارتفاعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الخميس 30-11-2023، ليغق مؤشر السوق العام مرتفعًا بنحو 74.43 نقطة، ليقفل عند مستوى 11177.48 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 295 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 124 شركة ارتفاعًا في قيمتها فيما أغلقت أسهم 91 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مهارة، وتكافل الراجحي، والصناعة الكهربائية، ونسيج، ومجموعة الخليج للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، والدوائية، وجدوى ريت السعودية، والتطويرية الغذائية، ورعاية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.31% و6.67%.

فيما كانت أسهم شركات شمس، وأنعام القابضة، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطًا في الكمية كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وسابك، والأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 153.56 نقطة ليقفل عند مستوى 25235.62 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 40.2 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، مع تراجع عوائد سندات الخزانة إلى أدنى مستوى في عدة أشهر وسط تزايد التفاؤل إزاء احتمالات أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة العام المقبل.

الأسهم الأمريكية

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية عند الفتح بما يصل إلى نحو 19.82 نقطة أو بنسبة ارتفاع تعادل 0.06% ليصل إلى مستوى 35436.80 نقطة.

كما ارتفع المؤشر ستاندرد إند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 16.95 نقطة، أو ما يعادل نسبته 0.37%، ليصل إلى مستوى 4571.84 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا فى أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل إلى نحو 85.36 نقطة أو بنسبة ارتفاع تعادل 0.60% ليصل إلى مستوى 14367.11 نقطة.