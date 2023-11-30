سكرتير مساعد البحر الأحمر يتابع فعاليات البرنامج التدريبي " المرأة تقود " بمكتبة مصر العامة

شهد كمال سليمان السكرتير العام المساعد لمحافظة البحرالأحمر ظهر اليوم ، ختام فعاليات الاسبوع الثاني من البرنامج التدريبي " المرأة تقود " ، والذي يقام بمكتبة مصر العامة بمدينة الغردقة ، بمشاركة العديد من القيادات النسائية بالديوان العام ، والمديريات والادارات المختلفة بالمحافظة.

ومن جانبه وجه السكرتير المساعد الشكر لجميع القائمين علي البرنامج التدريبي من الأكاديمية الوطنية للتدريب ، متمنيا لجميع المشاركين النجاح والتوفيق وتحقيق الهدف المنشود من البرنامج وهو تأهيل السيدات بمختلف القطاعات لتمكينم اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية .

ومن جانبه أكد الدكتور محمود زكريا مدرس العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومدرب دولي معتمد من جامعة ميزورى بالولايات المتحدة والمحاضر بالأكاديمية الوطنية للتدريب ان الهدف من البرنامج التدريبي هو اعادة صياغة بناء الانسان المصرى وتغيير الفكر بالتأهيل والتدريب ، مشيراً إلى قدرة البرنامج علي التدريب لمستجدات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بإعتبارهم أداة هامة لبناء مستقبل المرأة المهني ، ومؤكداً أن الاستثمار في قدرات المرأة يعد خطوة هامة لمستقبل الافضل .

يذكر أن هذا البرنامج يشمل تدريبات متنوعة لثقل مهارات المرأة وتنمية قدراتها للخوض في كافة مجالات العمل الحكومي أو الخاص ، وتطوير قدرتها علي القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال ، كما أنه يضم محور توعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030 .