جامعة القناة تكرم الشهيد الحي عبد الجواد سويلم

نظمت إدارة الأسر الطلابية بطولة كأس شهداء الجيش و الشرطة خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري.

قام بالإشراف على تنفيذ البطولة الأستاذ عبد الله عامر مدير عام رعاية الشباب، والأستاذ ياسر عبد المجيد مدير إدارة الأسر الطلابية.

وخلال البطولة أُقيم دوري خماسيات كرة القدم بمشاركة منتخبات أسر 18 كلية.

والذي أسفرت نتائجه عن فوز كلية الهندسة بالمركز الأول، وكلية الزراعة بالمركز الثانى، والمعهد الفني للتمريض بالمركز الثالث.

وخلال حفل ختام البطولة- تم تكريم أسر الشهداء من أبطال الجيش والشرطة.

هذا وقام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بتكريم الشهيد الحي البطل عبدالجواد سويلم، والطالبة نيرمين عزب بكلية التربية الرياضية لفوزها في بطولة الجمهورية لرفع الأثقال ، كما تم تكريم أسرة الراحل محمد السيد الملط نائب مدير النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.