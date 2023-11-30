وزير الإسكان يبحث مع عميد كلية التخطيط الإقليمي بجامعة القاهرة سبل التعاون

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور محمد رفعت، عميد كلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين من أجل الارتقاء بمستوى خريجي الكلية، واطلاعهم على متطلبات سوق العمل.

ورحب الجزار، بدعوة عميد كلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة، له، لإلقاء محاضرة عامة بالكلية، لبيان جهود الدولة المصرية في التنمية المكانية، والنهضة التنموية الكبيرة التى شهدتها كل ربوع الدولة المصرية فى مختلف المجالات، وكذا التطرق إلى سبل التعاون المشترك بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة.

وأكد وزير الإسكان، أهمية منهج التخطيط فى حياة الفرد والمجتمع، فالحلم لا يتحول إلى حقيقة قائمة على أرض الواقع، إلا عندما يتم وضع الخطط المناسبة لتنفيذه وتحقيقه فى ضوء الإمكانات المتاحة، مشيراً إلى أن النهضة العمرانية التى تشهدها مصر حالياً، إنما هى تطبيق لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية "مصر 2052"، الذى أعده نخبة من المخططين المصريين، وتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقد تم تحقيق وتنفيذ جزء كبير من مخرجات المخطط بما يتخطى المدد الزمنية المحددة بكثير.

من جانبه أكد الدكتور محمد رفعت، عميد كلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة، حرص الكلية على تعميق وتوسيع مجالات التعاون مع جميع الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، من أجل الربط بين المنهج العلمى النظرى، والتطبيقات العملية على أرض الواقع، وإتاحة الفرصة لأبناء الكلية للتعرف على متطلبات سوق العمل.