محافظة الجيزة تواصل حملاتها لضبط الأسواق

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مسؤلى الجهات المعنية بمراقبة الأسواق ومتابعة حركة البيع والشراء وتكثيف حملات الرصد وضبط أية مخالفات لضمان سلامة وأمان السلع المتداولة.

وفى هذا السياق نجحت مديرية الطب البيطرى بالجيزة بالتعاون مع مباحث التموين بالجيزة فى شن عدد من الحملات شملت محال عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها بأسواق العمرانية والعجوزة والطالبية والهرم وبولاق الدكرور والدقى.

وأطلع محافظ الجيزة على تقرير بنتائج الحملات خلال الاسبوع الجاري والذى أوضح نجاح الحملات فى ضبط ٥ طن و ١٠٠ كجم لحوم مجهولة المصدر للذبح خارج المجازر الحكومية و لحوم فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الأدمى.

شملت المضبوطات ( كبدة، مصنعات لحوم، لحوم مستوردة، مقطعات دواجن) وعلى الفور تم مصادرة كميات اللحوم وتحرير عدد ٩ محاضر بالمخالفات.

وكلف اللواء أحمد راشد رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة الحملات التفتيشية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومديرية التموين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضبط 5 أطنان لحوم مجهولة المصدر فاسدة بالجيزة

ضبط 5 أطنان لحوم مجهولة المصدر فاسدة بالجيزة

ضبط 5 أطنان لحوم مجهولة المصدر فاسدة بالجيزة

ضبط 5 أطنان لحوم مجهولة المصدر فاسدة بالجيزة