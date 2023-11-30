محافظة الجيزة: قطع المياه 8 ساعات بمناطق عدة في فيصل

تعلن محافظة الجيزة أنه في اطار تنفيذ أعمال مشروع محور عمرو بن العاص والقيام بتحويل مسار خط المياه قطر 400 مم بشارع منشأة البكارى والمتعارض مع المشروع، الأمر الذي يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة 8 ساعات بدءا من الساعة 10 مساءً يوم الجمعة 1 ديسمبر2023 حتى الساعة 6 صباح السبت 2 ديسمبر 2023.

وتشير محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بضعف المياه هي عمر بن العاص2 وصلاح أبو حسين3 والمنشية بحي الهرم.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالتوقيتات المحددة للأعمال لسرعه ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب

كما شدد المحافظ على رئيس حي الهرم بالتواجد الميداني لمتابعه الأعمال وإزالة أي معوقات علي الفور بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان الانتهاء من الاعمال وفقا للجدول الزمني المحدد لها.

وتنوه محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجات المواطنين فورًا.