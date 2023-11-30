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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

فيلم Napoleon يتخطى الـ80 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي

فيلم Napoleon
فيلم Napoleon

انطلق فيلم الدراما التاريخية Napoleon منذ يوم 22 نوفمبر الجارى، وخلال الأسبوع الجارى، تمكن العمل من زيادة إيراداته حيث وصلت إلى 80 مليون و510 آلاف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

 

إيرادات فيلم Napoleon 

وأنقسمت الإيرادات بين 34 مليونًا و210 آلاف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و46 مليونا و300 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

 

وبالرغم من تحقيق الإيرادات المتوسطة، ألا أنه يبقى السؤال حول إمكانية وصول فيلم Napoleon لـ أول 100 مليون دولار قبل عطلة نهاية الأسبوع الحالي.

 

أحداث فيلم Napoleon 

فيلم Napoleon من إنتاج Columbia Pictures، ويدور في إطار أكشن، مغامرة، سيرة ذاتية، دراما، تاريخ، ووصلت مدته إلى ساعتين و38 دقيقة.

 

يدور فيلم  Napoleon، حول القائد الفرنسي الشهير نابليون بونابرت، حيث يستكشف الفيلم ملحمة صعود نابليون إلى السلطة من خلال طبقته الاجتماعية، وطموحاته الشخصية وعلاقته بزوجته جوزفين.

 

أبطال فيلم Napoleon 

فيلم Napoleon، من إخراج ريدلي سكوت، وبطولة النجم العالمى خواكين فينيكس، وتشاركه البطولة الممثلة العالمية فانيسا كيربي في دور إمبريس جوزفين، وجودي كومر، وطاهر رحيم، ومارك بونار، وماثيو نيدهام.

فيلم Napoleon 
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