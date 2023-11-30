قبل ساعات من افتتاحه.. لقطات من فيلم افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2023

تتجه الانظار السينمائية اليوم إلى فعاليات افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2023، في ليلة افتتاح الدورة الثالثة، بخزائن سينمائية محلية وعربية ضخمة، والذي يقام في الفترة بين 30 نوفمبر - 9 ديسمبر.

تفاصيل فيلم افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2023

وتنطلق ليلة الافتتاح مع عرض سينمائي خارج المألوف، حيث يشاهد روّاده فيلم خارج عن المألوف “حوجن”، في عرضه العالمي الأول للمخرج ياسر الياسري.

من عالم الفانتازيا..قصة فيلم حوجن

الفيلم مقتبس عن رواية الفانتازيا الأكثر مبيعًا للكاتب السعودي إبراهيم عباس، وتتميز قصته بنسيج يمزج بين عناصر الخيال المستمدة من الفلكلور العربي والمواضيع المعاصرة، فيقدم من خلالها حبكة ساحرة ستأسر الجماهير الإقليمية والدولية.

وسيتم تقديم الفيلم بحضور المخرج والممثلين الرئيسيين، وهم: نور الخضراء، براء عالم، نايف الظفيري، العنود سعود، محسن منصور وشيماء الطيب.

أحداث فيلم حوجن وأبطاله

تدور أحداث فيلم “حوجن” حول قصة جني لطيف يعيش في مدينة جدة، وفي أحد الأيام يكتشف حقيقة نسبه الملكي، فتبدأ رحلة حوجن (براء عالم) لاستعادة حقه الشرعي بينما يحارب قوى الشر في سبيل الحفاظ على التوازن بين عالمه وعالم البشر. وخلال مغامرته، يتعرف على طالبة الطب الشابة سوسن (نور الخضراء)، فتنشأ بينهما علاقة رومانسية غير متوقعة.

موعد عرض فيلم حوجن في مهرجان البحر الأحمر

ومن المقرر تنظيم عرض للفيلم بعد انتهاء حفل الافتتاح 10 مساءً بتوقيت القاهرة، ويعرض للمرة الثانية على التوالي يوم الجمعة 1 ديسمبر الساعة 8:45 مساء في فوكس سينما بمول ريد سي.

نبذة عن مخرج فيلم حوجن ياسر الياسري

ياسر الياسري مخرج سينمائي عراقي، حصد أول فيلم روائي طويل له “شباب شياب” (2018) على تقييمات مذهلة من الجماهير ونقاد السينما، وقد كان عرضه العالمي الأول في مهرجان بالم سبرينغز السينمائي الدولي، ومن ثم،شارك الفيلم في العديد من المهرجانات الدوليةالأخرى .وفي عام 2019، أخرج الياسري فيلمه الثاني، ”122“، الذي تصدر شباك التذاكر لفترة طويلة.



