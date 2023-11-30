المهندس محمد إبراهيم عبدالجواد رئيسا للموارد المائية والري بالفيوم

أصدر الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، القرار رقم 517 لسنة 2023 بتكليف المهندس محمد إبراهيم عبدالجواد، رئيسا للإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وعلى ماتم عرضه وموافقة الوزير اليوم الخميس الموافق 30 نوفمبر.

وجاء نص القرار بتكليف المهندس محمد إبراهيم عبدالجواد الشاغل لوظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون الأقاليم للوجه البحري بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف والمنتدب للعمل مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والري بمحافظة بني سويف بمصلحة الري، للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة الفيوم بديوان عام الوزارة.

ويأتي تكليف المهندس محمد إبراهيم عبدالجواد خلفا للمهندس أيمن نضر رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري السابق، والذي ترقيته رئيساً لقطاع الموارد المائية والري والبنية القومية بمحافظة شمال سيناء.

محافظ الفيوم يكرّم وكيل وزارة الموارد المائية والري

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد كرّم المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري، لجهده المتميز في النهوض بقطاع الري في المحافظة خلال فترة عمله، وثقة وزير الري به وتعيينه رئيساً لقطاع الموارد المائية والري والبنية القومية بمحافظة شمال سيناء، متمنياً له التوفيق والسداد في عمله الجديد.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمه العاملون بمديرية الموارد المائية والري، بنادي محافظة الفيوم، تحت عنوان "يوم رد الجميل" وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس يونس عبدالسلام الساري نائب وزير الري ووكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم الأسبق، والمهندس محمد محمود صالح مدير عام الصرف بالفيوم، والمهندس محمد إبراهيم عبدالجواد مدير عام ري بني سويف، والمهندس محمود السيلي مدير عام ري غرب الفيوم، وعدد كبير من قيادات مديرية الري والعاملين بقطاعي الري والصرف بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة وممثلي منظمات المجتمع المدني.

ومن جهته أكد محافظ الفيوم، أن هذا التكريم يمثل تقديراً لما قدمه المهندس أيمن نضر من عطاء طوال فترة عمله بالمحافظة دون كللٍ أو ملل، حيث تميز طوال فنرة عمله، بالعمل الميداني وهدوء الأعصاب وإلمامه الكامل بكافة الأمور والمشكلات المتعلقة بقطاع الموارد المائية والري.