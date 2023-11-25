مسوغات تعيين الدفعة الأولى من المعلمين الجدد 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسوغات تعيين الدفعة الأولى من المعلمين الجدد في مسابقة تعيين 30 ألف معلم للعام الأول.

وتبدأ المديريات التعليمية في جميع المحافظات خلال الأسبوع الجاري، إجراءات التعاقد مع الدفعة الأولى من المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة تعيين 30 ألف معلم العام الأول.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه لا يحق للمعلم طلب نقله من المدرسة التي سيتم توزيعه عليها إلى مدرسة أخرى قبل مرور خمس سنوات لتحقيق الانضباط والاستقرار داخل المدارس.

ولفتت وزارة التربية والتعليم أن توزيع المعلمين تم طبقا لأقرب مدرسة لمحل السكن المدون ببطاقة الرقم القومي مع مراعاة العجز في أعداد المعلمين.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن التعيين يكون على وظيفة معلم مساعد رياض الأطفال ومعلم مساعد، و أن المعلمين الجدد سيساهمون في سد العجز بالمدارس التي سيتم توزيعهم عليها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن إجراءات التعاقد تجرى في الإدارة التابع لها وفقا لما هو ثابت في بطاقة الرقم القومي للمعلم وقت التقديم على المسابقة في يونيو 2022؛ لأن التعاقد يكون بشكل لا مركزي.

أوراق تعيين المعلمين الجدد

وأعلنت المديريات التعليمية الأوراق المطلوبة للتعيين مع تحديد أماكن توجه المعلمين الجدد للتعاقد للبدء في توزيعهم على الإدارات التعليمية والمدارس، وهي:

أصل المؤهل الدراسي. أصل شهادة الميلاد كمبيوتر. صحيفة الحالة الجنائية موجهة لمديرية التربية والتعليم. صورة بطاقة الرقم القومي. إقرار من المرشح للتعاقد أمام مسئول إدارة الموارد البشرية وموقع منه بعدم الفصل سابقا من الخدمة بقرار تأديبي خلال الأربع سنوات السابقة. قرار من المجلس الطبي بثبوت اللياقة الصحية واجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات. شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور والخدمة العامة للإناث. إقرار الحالة الاجتماعية والذمة المالية. الشهادة الصادرة من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية والتي تفيد باجتياز القبول للمعلمين والمعلمات المساعدين واعتبارها شرطا أساسيا من ضمن مسوغات التعيين (وسيتم وضعها بمعرفة الإدارة ضمن مسوغات التعاقد).

وصول شهادات المعلمين الجدد

ووصلت الشهادة المؤمنة لنتيجة المعلمين الجدد الناجحين بمسابقة تعيين 30 ألف معلم نهاية الأسبوع الماضي إلى المديريات التعليمية لاستكمال إجراءات التعاقد، ويتم إنهاء إجراءات التعاقد مع المعلمين وتسليمهم العمل داخل المدارس.

والشهادات المؤمنة للمعلمين هي شهادات تثبت أن المعلم اجتاز الاختبار البدني واللياقة البدنية التي عقدت للمتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم في إحدى الجهات.