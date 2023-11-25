التعاقد مع الدفعة الأولى من المعلمين الجدد هذا الأسبوع

تبدأ المديريات التعليمية في جميع المحافظات، الأسبوع الجاري، إجراءات التعاقد مع الدفعة الأولى من المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة تعيين 30 ألف معلم العام الأول.

يأتي ذلك بعد وصول الشهادة المؤمنة للناجحين في مسابقة 30 ألف معلم إلى المديريات التعليمية نهاية الأسبوع الماضي، والتي تعتبر من المسوغات الأساسية لتعيين المعلمين الجدد.

ووصلت الشهادة المؤمنة لنتيجة المعلمين الجدد الناجحين بمسابقة تعيين 30 ألف معلم، إلى المديريات التعليمية لاستكمال إجراءات التعاقد، ويتم إنهاء إجراءات التعاقد مع المعلمين وتسليمهم العمل داخل المدارس.

والشهادات المؤمنة للمعلمين هي شهادات تثبت أن المعلم اجتاز الاختبار البدني واللياقة البدنية التي عقدت للمتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم في إحدى الجهات.

أوراق تعيين المعلمين الجدد

وأعلنت المديريات التعليمية جميع الأوراق المطلوبة للتعيين مع تحديد أماكن توجه المعلمين الجدد للتعاقد للبدء في توزيعهم على الإدارات التعليمية والمدارس وفقا لما هو ثابت في بطاقة الرقم القومي للمعلم وقت التقديم على المسابقة في يونيو 2022؛ لأن التعاقد يكون بشكل لا مركزي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه لا يحق للمعلم طلب نقله من المدرسة التي سيتم توزيعه عليها إلى مدرسة أخرى قبل مرور 5 سنوات لتحقيق الانضباط والاستقرار داخل المدارس.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أن توزيع المعلمين تم طبقا لأقرب مدرسة لمحل السكن المدون ببطاقة الرقم القومي مع مراعاة العجز في أعداد المعلمين، وأن التعيين يكون على وظيفة معلم مساعد رياض الأطفال ومعلم مساعد، وأن المعلمين الجدد سيساهمون في سد العجز بالمدارس التي سيتم توزيعهم عليها.

وتتضمن أوراق مسوغات تعيين المعلمين الجدد: أصل المؤهل الدراسي، وأصل شهادة الميلاد كمبيوتر، وصحيفة الحالة الجنائية موجهة لمديرية التربية والتعليم، وصورة بطاقة الرقم القومي، وإقرار من المرشح للتعاقد أمام مسئول إدارة الموارد البشرية وموقع منه بعدم الفصل سابقا من الخدمة بقرار تأديبي خلال الأربع سنوات السابقة.

كما تتضمن قرار من المجلس الطبي بثبوت اللياقة الصحية واجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور والخدمة العامة للإناث، وإقرار الحالة الاجتماعية والذمة المالية، والشهادة الصادرة من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية والتي تفيد باجتياز القبول للمعلمين والمعلمات المساعدين واعتبارها شرطا أساسيا من ضمن مسوغات التعيين (وسيتم وضعها بمعرفة الإدارة ضمن مسوغات التعاقد).