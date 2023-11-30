للعام الثاني.. طلاب الغربية يحصدون الجوائز في مسابقة "اكتشف التاريخ من حولك"

هنأ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الأستاذ عادل يونس، موجه عام الدراسات الاجتماعية، وطلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، التابعة لإدارة شرق طنطا، لفوز مديرية التربية والتعليم بالغربية، بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية، في مسابقة “اكتشف التاريخ” المقدمة من معهد جوتة الألماني المقامة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الفترة من 3 يونيو 2023 إلى 30 سبتمبر 2023، عن بحث " صناعة لها تاريخ في مدينتي طنطا - الحمص والحلاوة "، لطلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع.

الجدير بالذكر أنه تقدم للمسابقة ما يقرب من (50) مشروع بحثي من مختلف المراحل التعليمية بالإدارات التعليمية العشر، وتم تصعيد عدد (5) أبحاث الأكثر تميزاً، من إدارات شرق طنطا والسنطة وغرب طنطا، للمنافسة على المستوى الجمهوري؛ وضمن مسابقة معهد جوته بالقاهرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث يتم في إطاره تشجيع طلاب المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عامًا على تعلم التاريخ من خلال البحث والاكتشاف.

وقدم وكيل الوزارة التهنئة والشكر والتقدير لطلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بشرق طنطا الفائزين في المسابقة، نصرة عبد العزيز رجب، أحمد محمد حسونة، وأحمد عطية صديق، وللسادة المشرفين معلمي الدراسات الاجتماعية بالمدرسة، الأستاذة زينب عراقي، والأستاذة إيمان النجار، ومتابعة توجيه الدراسات الاجتماعية والموجه الأول بالإدارة، الأستاذ محمد حسن الصلحاوي، متمنياً لهم دوام التقدم والنجاح.