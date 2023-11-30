10 آلاف جنيه شهريًا.. إنجي حمادة تكشف مكاسبها من فيديوهات التيك توك

تواصل النيابة العامة التحقيق مع المتهمة المعروفة إنجي حمادة "بطلة فيديو المطبخ" مع التيك توكر كروان مشاكل، بعد القبض عليها من قبل الأجهزة الأمنية وصدور قرار بحبسها من النيابة العامة.

وقالت المتهمة خلال التحقيقات إنها تربح من 6 إلى 10 آلاف جنيه من جولات تيك توك عن طريق "كبس المتابعين وهداياهم" وتحول الأموال إلى حسابها، وعن "فيديو المطبخ"، قالت المتهمة إن شريكها "أحمد. ع" وشهرته "كروان مشاكل" نشر الفيديو دون علمها.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام فتاة لها معلومات جنائية والمطلوب التنفيذ عليها في عدد من القضايا «تبديد – آداب عامة»، مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقي «بيجو لايف – تيك توك» والتي تدعو إلى التحريض على الأعمال المنافية للآداب.

وفجرت التحقيقات، مفاجآت أخرى من بينها كشفت التحريات أن المتهمة كانت تمتلك فيلا بمنتجع النخيل فى الإسكندرية، وأسطول من السيارات الفارهة "15 سيارة"، استخدمتها فى نقل فتيات الليل، وأن ليس لها وسيلة تعايش مشروعة أو مصدر رزق ثابت سوى ما تتحصل عليه من أموال خلال عملها بتسهيل واستغلال السيدات، وتقديمهن للرجال راغبي المتعة الحرام خاصة الأثرياء من الدول العربية.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمة تمارس أعمال القوادة منذ أكثر منذ عشرين عاما، وتم ضبطها فى 5 قضايا تسهيل دعارة فى محافظات القاهرة والإسكندرية والإسماعلية والجيزة وأنها انتقلت منذ عام 2006 للإقامة بالقاهرة الجديدة لممارسة نشاطها المشبوه، وأنها تمكنت خلال سنوات من تكوين ثروة طائلة، تمثلت فى شراء 5 شقق تمليك، وقطع أراضى سكنية وزراعية بطريق مصر الإسكندرية والإسماعلية الصحراوى، بلغت مساحتها عشرات الأفدنة.

انفجار إطار سيارة وراء مصرع شخصين في حادث بالشيخ زايد

لقي شخصين مصرعهما إثر اصطدام سيارة نقل بهما أعلي طريق مصر إسكندرية الصحراوي بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفين بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل انفجر إطارها الخلفي فاختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف عجلة القيادة بيده واصطدامها بشخصين مما تسبب في مصرعهما.

وتحفظ رجال الأمن علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ابن القنصل.. 10 سنوات سجن تكتب نهاية مزور سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج في حكمها الصادر اليوم، متهم تقمص دور ابن القنصل في سوهاج وزور المستندات الرسمية لبيعها على عملاءه بالسجن المشدد 10 سنوات.



وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة اشتراكه وآخر مجهول فى تزوير محرر رسمى وهو شهادة التخرج منسوب صدورها إلى كلية التمريض بأن قاما باصطناعها على خلاف الحقيقة ومزيلة ببيانات منسوبة للعاملين ومختومة بخاتم شعار الجمهورية، وذلك لتقديمه إلى مصلحة الأحوال المدنية بسوهاج.

وعقب انتهاء تحقيقات النيابة تمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

انهيار عقار من طابقين في بولاق أبو العلا

انهار عقار مكون من طابقين، وتم استخراج طفل من أسفل العقار، وذلك في شارع درب الجمالة المتفرع من شارع السبتية حارة الشرفاء في منطقة بولاق أبو العلا، بمحافظة القاهرة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا مفاده بانهيار عقار مكون من طابقين، ونصف منزل آخر، وتم استخراج طفل من أسفل العقار في منطقة بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف والحماية المدنية، وتمكن فريق الإنقاذ من استخراج طفل من أسفل العقار، وتجري قوات الحماية المدنية جهودها لاتخاذ اللازم حيال الواقعة.