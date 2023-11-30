انتخابات الرئاسة .. العقوبات القانونية لاختراق فترة الصمت الانتخابي

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق انتخابات رئاسة الجمهورية خارج البلاد، والتي من المقرر أن تبدأ غدًا الجمعة في تمام التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً حسب التوقيت المحلي لكل دولة، وتستمر عملية الإدلاء بالأصوات حتى يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023.

وطبقًا للمادة 18 بقانون الانتخابات، أن الدعاية الانتخابية تتوقف قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، لذا بدأت أمس الأربعاء فترة الصمت الانتخابي للمصريين في الخارج، والتي يحظر فيها الدعاية الانتخابية نهائيًا بأية وسيلة من الوسائل المختلفة.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير العقوبات القانونية لاختراق فترة الصمت الانتخابي.

عقوبات اختراق الصمت الانتخابي

تنص المادة 49 من قانون انتخابات الرئاسة المصرية، على توقيع عقوبة على كل من يخترق فترة الصمت الانتخابي وهي "يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كل من خالف نص المادة 18 من القانون والتى تحدد مدة الدعاية وتحظر ممارستها فى مواعيد أخرى غير المقررة".

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت القائمة النهائية للمرشحين على منصب رئيس الجمهورية وهي:-

عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، رمز "النجمة".

عبد السند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة".

محمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز "الشمس".

حازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز "السلم".

موعد انتخابات الرئاسة بالداخل

ومن المقرر أن تنطلق انتخابات الرئاسة المصرية داخل البلاد، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و 11 و 12 ديسمبر 2023، من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي للبلاد.