إصابة 16 شخص في حادث تصادم 3 سيارات بطريق أسيوط الغربي

وقع منذ قليل حادث تصادم سيارتين ملاكي بسيارة ميكروباص محملة بالركاب، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي ناحية محافظة الفيوم، ما أدي إلى إصابة 16 شخصًا، بإصابات متنوعة وجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرير محضر بالواقعة.

تفاصيل الحادث جاءت عندما تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي، بسيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق أسيوط الصحراوي الغربي في المنطقة الواقعة بين طهطا وجرزا باتجاه القاهرة، ووجود عدد من المصابين.

وفور وقوع الحادث تم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

إزالة أثار الحادث

وجرت إزالة آثار الحادث، ووضع السيارتين في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق اسيوط الصحراوي الغربي، وتيسير الحركة المرورية أمام المارة، وتم تحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.