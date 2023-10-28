نميرة نجم تبحث في جنيف الهجرة المناخية و مؤتمر كوب 28
إلتقت السفيرة الدكتورة نميرة نجم مديرة المرصد الأفريقي للهجرة بمنظمة الإتحاد الأفريقي مع أوجوتشي دانييلز ، نائب المدير العام للعمليات بمنظمة الهجرة الدولية بمقر المنظمة بجنيف .
وقد تناول الاجتماع العلاقات بين المرصد والمنظمة ، خاصة فيما يتعلق برصد حركة الهجرة غير النظامية وتحليلها وطرق معالجتها.
كما تشاور الطرفان حول المشاركة في فعاليات القادمة التى تعقدها المنظمة والمرصد الخاصة بموضوعات الهجرةً ، خاصة المتعلقةً بالإستعداد لمؤتمر المناخ كوب ٢٨ في دبي بالإمارات المتحدة ، وسبل رفع الوعى بقضايا الخاصة بالهجرة المناخية .