نميرة نجم تبحث في جنيف الهجرة المناخية و مؤتمر كوب 28

إلتقت السفيرة الدكتورة نميرة نجم مديرة المرصد الأفريقي للهجرة بمنظمة الإتحاد الأفريقي مع أوجوتشي دانييلز ، نائب المدير العام للعمليات بمنظمة الهجرة الدولية بمقر المنظمة بجنيف .



وقد تناول الاجتماع العلاقات بين المرصد والمنظمة ، خاصة فيما يتعلق برصد حركة الهجرة غير النظامية وتحليلها وطرق معالجتها.



كما تشاور الطرفان حول المشاركة في فعاليات القادمة التى تعقدها المنظمة والمرصد الخاصة بموضوعات الهجرةً ، خاصة المتعلقةً بالإستعداد لمؤتمر المناخ كوب ٢٨ في دبي بالإمارات المتحدة ، وسبل رفع الوعى بقضايا الخاصة بالهجرة المناخية .