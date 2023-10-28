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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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نميرة نجم تبحث في جنيف الهجرة المناخية و مؤتمر كوب 28

السفيرة نميرة نجم
السفيرة نميرة نجم

إلتقت السفيرة الدكتورة نميرة نجم مديرة المرصد الأفريقي للهجرة  بمنظمة الإتحاد الأفريقي  مع أوجوتشي دانييلز ، نائب المدير العام للعمليات بمنظمة الهجرة الدولية بمقر المنظمة بجنيف .


وقد تناول الاجتماع العلاقات بين المرصد والمنظمة ، خاصة فيما يتعلق برصد حركة الهجرة غير النظامية وتحليلها وطرق معالجتها. 


كما تشاور  الطرفان  حول المشاركة في  فعاليات القادمة  التى تعقدها المنظمة والمرصد الخاصة بموضوعات الهجرةً  ، خاصة المتعلقةً بالإستعداد لمؤتمر المناخ كوب ٢٨ في دبي بالإمارات  المتحدة ، وسبل رفع الوعى بقضايا الخاصة بالهجرة المناخية .

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