40 شركة عقارية تشيد بمعرض Red Expo

أشادت شركات التطوير العقارى المشاركة بالنسخة الثامنة من معرض Red Expo والذى أقيم يومى ٢٥ و ٢٦ نوفمبر الجارى بفندق دوسيت ثانى ليك ڤيو فى القاهرة الجديدة، على أن يختتم فعالياته مطلع الأسبوع المقبل بمنطقة غرب القاهرة بفندق كراون بلازا أركان وسيت كايرو فى الشيخ زايد.

وارتأت الشركات المشاركة بمعرض RedExpo «40 شركة عقارية» قدره تحالف Red Collaboration فى إقامة وتنظيم المعارض العقارية داخل مصر والتى اثبتت نجاحها وتميزها دوره بعد أخري

واعتبرت الشركات المشاركة فى المعرض ان Red Expo يمثل فرصة مواتية لترويج وتسويق مشروعاتهم العقارية فى مختلف مناطق الجمهورية، حيث إن ارتفاع نسب المبيعات وحجم الإقبال الجماهيرى فى كل دورة من دورات معرض Red Expo يمثل دافعا قويا لهم للمشاركة دائما فى اية نسخ مستقبلية..

ورأى بيان صحفى صادر عن تحالف Red Collaboration المنظم لمعرض Red Expo، بأن ثقة شركات التطوير العقارى المصرية بهذا الشكل ومطالبتها بتنظيم نسخة جديدة من معرض RED EXPO خارج مصر، يؤكد بما لا يدعو مجالا للشك أن التحالف استطاع ان يحقق مرحلة جديدة من النجاح فى صناعة المعارض العقارية، ولذا فإن التحالف سيقوم بالفعل فى بدء دراسة المقترح المقدم من قبل شركات التطوير العقارى لهم ببدء التفكير فى تنظيم نسخة جديدة من معرض RED EXPO خارج مصر.