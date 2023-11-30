نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، لقاء مع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمحافظة، وذلك لبحث ومناقشة تفعيل التعاون المشترك بين الطرفين من خلال برتوكول للتدريب المهنى للشباب داخل مركز التدريب المهنى التابع للمديرية فضلا عن تنظيم ندوات للتوعية في مجالات السلامة والصحة المهنية، وحول قانون العمل علي أن تعقد الندوات داخل المدارس الفنية لتوعية وتعريف الطلاب المقبلين على العمل بكامل حقوقهم وواجباتهم، والتى كفلها لهم القانون ليكونوا أكثر فاعلية داخل سوق العمل، فى إطار جهود المديرية المستمرة فى خدمة المجتمع وخصوصًا الشباب من الجنسين لتأهيلهم وتدريبهم على المهن التى تحتاجها سوق العمل الداخلى والخارجي وتقديم أفضل الخدمات الممكنة من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة.

وزارة العمل تتعاون مع"التربية والتعليم" في التدريب المهني بالإسماعيلية

وقال حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، إن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وكذلك حول أحكام القانون والحقوق والواجبات التى كفلها للعمال فى مختلف القطاعات، والتعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمجتمع والمواطنين.

وأكد مدير المديرية، استمرار المديرية فى التعاون مع العديد من الجهات لتوفير افضل البرامج التدريبية والتواجد المستمر بين العمال فى مختلف اماكن العمل وتوفير مناخ عمل آمن، مشيرا إلى أنه شارك فى اللقاء الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والمهندسة إحسان العايدى مديرعام التعليم الفنى.

وأشار إلى مناقشة إمكانية تنظيم ملتقى للتوظيف بالإشتراك بين التعليم الفنى والمديرية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة داخل المحافظة، والذى يوفر فرص عمل حقيقية لشباب المحافظة.