بنزيما يقود تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمواجهة الخليج اليوم بالدوري السعودي

يستعد فريق اتحاد جدة بقيادة مدربه الجديد الأرجنتيني مارسيلو جالاردو، لمواجهة قوية أمام فريق الخليج مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي لموسم.

ومن المنتظر أن يكون لقاء اليوم ذو مذاق خاص، حيث سيكون هناك صدام بين النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة، والمهاجم الدولي المصري محمد شريف المحترف في صفوف الخليج السعودي.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمواجهة الخليج السعودي

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

الدفاع: لويس فيليبي - حسن قادش - سويلم المنهالي - مهند الشنقيطي - أحمد بامسعود

الوسط: فيصل الغامدي - فابينيو - إيجور كورونادو

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله - كريم بنزيما

موعد مباراة الاتحاد والخليج اليوم في الدوري السعودي

تقام المباراة اليوم الخميس، 30 نوفمبر 2023، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والخليج اليوم في الدوري السعودي

تنقل المباراة عبر قناة SSC Sports 1 السعودية الناقل الحصري لمباريات دوري روشن هذا الموسم ويعلق على اللقاء كل من رؤوف خليف ومشاري القرني.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة، بينما يأتي الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.