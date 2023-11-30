هندسة الزقازيق تنظم ندوة عن "أهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على البيئة"

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، إنه تنفيذاً لبروتوكول التعاون بين الشركة وجامعة الزقازيق؛ قامت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنفيذ ندوة توعوية لطلاب كلية الهندسة بجامعة الزقازيق.

وتحدثت الندوة عن أهمية ترشيد استهلاك المياه، وذلك لتوعية الطلاب والطالبات بخطورة اهدار المياه، وإلقاء الضوء على السلوكيات السلبية من قبل المواطنين في التعامل مع المياه، والنتائج المترتبة على عدم ترشيد استهلاك الماء، وكذلك المسئولية المجتمعية تجاه ترشيدها.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور أحمد فاروق عبد الجواد عميد الكلية، والدكتور صبري عبد الرحيم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أمير سمير مدير عام الكلية، والمهندس فتحي بنداري رئيس قطاع المشروعات، والدكتورة مي عزت مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية، وسامح موافي مدير مركز خدمة العملاء بالشركة.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تم تعريف الطلاب والطالبات بالخدمات التي تقدمها الشركة، وفي مقدمتها خدمة الخط الساخن (١٢٥ – ٠١٢٠٥٥٠٢٠٩٨) والذى يعمل على مدار الـ 24 ساعة؛ لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور.

وتطبيق قراءتي لتسجيل قراءة عداد المياه بالإضافة إلى التعريف بتطبيق الهاتف المحمول HCWW 125 والخاص بتلقي الشكاوى المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بجانب التعريف بقضية التغيرات المناخية وآليات التكيف معها، وتم الحديث عن المعايير القياسية لجودة مياه الشرب، وفتح باب الحوار لتلقي أسئلة واستفسارات الحضور والرد عليها.