بيرسي تاو يعلن جاهزيته لمواجهة الأهلي ويانج أفريكانز

تأكدت جاهزية بيرسي تاو جناح الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني المقررة بعد غدٍ السبت في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا.

وشارك بيرسي تاو في تدريبات الأهلي صباح اليوم الخميس كاملاً بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها عقب لقاء ميدياما الغاني بالجولة الأولى.

وخاض الأهلي مرانه الأخير صباح اليوم الخميس قبل السفر عصراً إلى تنزانيا لخوض مواجهة يانج أفريكانز.

الدماطي رئيسًا لبعثة الأهلي في تنزانيا

كان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ، قد أعلن الأيام الأخيرة تكليف محمد الدماطي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى تنزانيا مساء غد الخميس.

وحرص الدماطي على التنسيق الكامل مع خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة التجهيزات الخاصة بالبعثة، وتوفير أحسن الأجواء للجهاز الفني واللاعبين لتحقيق أفضل النتائج.