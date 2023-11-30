يستعد فريق روما الإيطالي بقيادة مدربه جوزيه مورينيو، لمواجهة قوية مساء اليوم الخميٍ، وذلك حين يلتقي مع نظيره فريق سيرفيتي؛ ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.

تشكيل روما المتوقع لمواجهة سيرفيت في الدوري الأوروبي

حراسة المرمي: باتريسيو.

خط الدفاع: كارسدورب، كريستانتي، نديكا، يورينتي.

خط الوسط: باريديس، بيليجريني، مانشيني، سبينازولا.

خط الهجوم: لوكاكو، ديبالا.

موعد مباراة روما ضد سيرفيت اليوم في الدوري الأوروبي

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة فريق روما و سيرفيت في الدوري الاوروبي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثانية عشر بالتوقيت المحلي لمدينة أبو ظبي الإماراتية.

من المنتظر أن يتم بث مباراة روما ضد سيرفيت عبر قناة beIN Sports 4.

ويبحث فريق سيرفيت أصحاب الأرض في لقاء اليوم الى تحقيق الفوز والوصول الى النقطة رقم 7 بينما يسعى الضيوف إلى الوصول للنقطة 12 .

حيث يحتل نادى روما المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط خلف سلافيا براغ يحتل المركز الاول بنفس النقاط