إزالة خطورة عقار بالإسكندرية بعد تعرض إجراء منه للإنهيار

نفذ حي غرب بمحافظة الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة الخطورة الداهمة من أحد العقارات الكائنة بشارع الطحاوي، بمنطقة كرموز، بعد تساقط أجزاء منه.

تفاصيل حادث الإنهيار تعود عندما تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، إخطارًا من الأهالي بنطاق منطقة كرموز في حي غرب، بتساقط أجزاء من عقار قديم، خالٍ من السكان، مكون من 3 طوابق عبارة عن طابق أرضي وطابقين علويين، بشارع الطحاوى، الأمر الذي يهدد حياة المارة.

وفي السياق نفسه، أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تكليفات مباشرة إلى المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب، بإزالة الخطوره الداهمة من العقار حرصًا على سلامه المواطنين والمارة والاستجابة الفورية لأي شكوى تخص المواطن.

وأكدت رئيس غرب الإسكندرية المهندسة سحر شعبان، أن الحي نفذ حملة تمت فيها إزالة الخطورة الداهمة بالعقار 9 شارع الطحاوي بكرموز والصادر بشأنه قرار من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحي، وجار استكمال الحملات، وذلك بوجود سكرتير عام الحي والمشروعات والشئون القانونية بالحي، مؤكدة أنه جاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة.