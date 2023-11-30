موعد مباراة روما وسيرفيت في الدوري الأوروبي اليوم والقناة الناقلة

يستعد فريق روما الإيطالي بقيادة مدربه جوزيه مورينيو، لمواجهة قوية مساء اليوم الخميس، وذلك حين يلتقي مع نظيره فريق سيرفيتي؛ ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.

موعد مباراة روما ضد سيرفيت اليوم في الدوري الأوروبي

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة فريق روما و سيرفيت في الدوري الأوروبي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثانية عشر بالتوقيت المحلي لمدينة أبو ظبي الإماراتية.

من المنتظر أن يتم بث مباراة روما ضد سيرفيت عبر قناة beIN Sports 4.

موقف الفريقين بالمجموعة السابعة

يبحث فريق سيرفيت أصحاب الأرض في لقاء اليوم إلى تحقيق الفوز والوصول الى النقطة رقم 7 بينما يسعى الضيوف إلى الوصول للنقطة 12.

حيث يحتل نادى روما المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط خلف سلافيا براغ يحتل المركز الاول بنفس النقاط