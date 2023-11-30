محافظ أسيوط يتابع اللمسات النهائية بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

حرص اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على متابعة وضع اللمسات النهائية لمقر مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تهميدًا لتشغيله، وذلك في إطار المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التكامل والتعاون بين كافة الجهات المعنية لسرعة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة عالية وإحكام تام في أقل وقت ممكن وتساهم في الحفاظ على خصوصية بيانات الدولة المصرية وتدعم أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي الآمن ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور يحيى زكريا مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة والعاملين الجدد بالمركز.

والتقى محافظ أسيوط، العاملين بالمركز الذين تم تدريبهم لتشغيل المركز مما يسهم في التدخل السريع أثناء حدوث الأزمات وذلك باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة لتحقيق التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ مؤكدًا أهمية كفاءة العنصر البشري القائم على تشغيل المنظومة حتى يكون قادر على إدارتها على الوجه الأمثل من أجل تحقيق الأهداف الأساسية للمنظومة ككل.

وأكد المحافظ، أن إنشاء مركز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالمحافظة يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بإنشاء مراكز فرعية للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة في كل محافظة من محافظات الجمهورية تكون متواصلة مع المركز الرئيسي للشبكة، بحيث يتم الاستجابة لأي بلاغ يرد من أية محافظة على مستوى الجمهورية والتعامل معه على وجه السرعة، لافتًا إلى أن هذه الشبكة تستهدف في المقام الأول الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم من خلال الوصول للمعدلات العالمية فى الاستجابة وسرعة رد الفعل لكافة الطوارئ والأحداث والكوارث.

وأشار سعد، إلى أن مركز السيطرة يعد نقلة حضارية كبرى في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة ما يساهم بشكل كبير في التدخل السريع وقت حدوث الأزمات واستكمالًا لمسيرة الدولة نحو التحول الرقمي مؤكدًا أن الشبكة تدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة وتعد من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.

جدير بالذكر أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة هي شبكة موحدة ومؤمنة لجميع الجهات الإدارية بالدولة طبقاً لأحدث المعايير العالمية وتعمل على تحقيق سرعة الاستجابة بينها وبين غرف عمليات الجهات المعنية لخدمة المواطنين كما تتيح البيانات والإجراءات الحديثة لدعم اتخاذ القرار واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة تامة وعالية في أقل وقت ممكن.