هل عادت لـ أبو هشيمة؟.. ياسمين صبري تحسم قصة زواجها سرًا بتغريدة مثيرة للجدل: أنا مسلمة

خرجت الفنانة ياسمين صبري عن صمتها لتحسم الجدل المُثار حول حقيقة زواجها سرًا، وأنباء عودتها لطليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وذلك خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الشخصي بمنصة التغريدات المُصغرة "إكس".

ياسمين صبري

ياسمين صبري تحسم قصة زواجها سرًا وحقيقة عودتها لطليقها أبو هشيمة

نفت ياسمين صبري عودتها لطليقها رجل الأعمال أبو هشيمة، أو حتى الزواج من غيره سرًا، لافتة أنها قليلًا ما تلتفت للشائعات التي تلاحقها، ولكن الأمر يتعلق بكونها مصرية مسلمة ولا يجوز لها الزواج سرًا تحت أي ظرف، لتشدد على أن هذه الأنباء كافة عارية تمامًا من الصحة.

ياسمين صبري وأبو هشيمة

وكتبت ياسمين صبري: "دي من المرات القليلة جدًا اللي رديت فيها علي أي إشاعة متداولة، أنا لست متزوجة .. والإشاعة ليس لها أي علاقة بالحقيقة".

ياسمين صبري

وأضافت: "أنا بنت مصرية مسلمة، وعندما أتزوج أُعلن زواجي أمام كل العالم، غير كدة إشاعات ليس لها أي أساس من الصحة".

ياسمين صبري عبر منصة إكس

زواج ياسمين صبري وأبو هشيمة

وكان ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة أعلنا زواجهما في أبريل 2020، ولكنه لم يستمر إلا عامين فقط، ليعلنا طلاقهما رسميًا في عام 2022.

زواج ياسمين صبري وأبو هشيمة

عرض فيلم "أبو نسب" لياسمين صبري يوم 21 ديسمبر المقبل

في الوقت نفسه، تنتظر النجمة ياسمين صبري عرض أحدث أفلامها "أبو نسب"، والذي من المقرر أن يُطرح بمختلف دور العرض السينمائى يوم 21 ديسمبر المقبل.

ياسمين صبري

ويشارك ياسمين بطولة الفيلم النجوم محمد إمام، وماجد الكدواني، وهالة فاخر، وعلاء مرسي، ومحمد لطفي، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

ياسمين صبري ومحمد إمام

فيلم أبو نسب

تدور أحداث فيلم "أبو نسب" في إطار كوميدي يجسد من خلاله محمد إمام دور طبيب، بينما تقدم هالة فاخر شخصية والدته، ويجسد ماجد الكدواني دور والد ياسمين صبري، ويعاني إمام من أزمة النسب ويتم خلال الأحداث مناقشة المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهم البعض إلى جانب المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها الشباب.

ياسمين صبري تحمل حقيبتين يتخطى سعرهما مليون جنيه

على صعيد آخر، أثارت النجمة ياسمين صبري ضجة واسعة بعد ظهورها تحمل حقيبتين باهظتين الثمن، حيث تخطى سعرهما معًا المليون جنيه، وذلك خلال أحدث ظهور لها من أمام طائرتها الخاصة، وهي تستعد للسفر دون الكشف عن وجهتها.

ياسمين صبري

شاركت ياسمين صبري جمهورها بمجموعة صور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وبدت فيهم بإطلالة فخمة وعصرية، حيث كانت ترتدي بليزر أنيق باللون الروز، فيما نسقت عليه بنطلون جينز وبلوزة شيفون باللون البيج، بينما انتعلت حذاء رياضي باللون الأبيض، مما أبرز قوامها الرشيق الممشوق.

ونسقت ياسمين صبري حقيبة مع إطلالتها حقيبة أنيقة متوسطة الحجم باللون البرتقالي بتوقيع علامة Hermès، والتي يبلغ سعرها حوالي 30 ألف دولار، أي ما يعادل 920 ألف جنيه مصري.

ياسمين صبري

كما اختارت حقيبة سفر بتوقيع دار Louis Vuitton، وهي حقيبة Horizon 50، ويصل سعرها إلى 100 ألف جنيه مصري.