سعرهما تخطى الـ مليون جنيه.. ياسمين صبري تثير الجدل بحقيبتين عالميتين من أمام طائرتها الخاصة
أثارت النجمة ياسمين صبري ضجة واسعة خلال الساعات الأخيرة بعد ظهورها تحمل حقيبتين باهظتين الثمن، حيث تخطى سعرهما معًا المليون جنيه، وذلك خلال أحدث ظهور لها من أمام طائرتها الخاصة، وهي تستعد للسفر دون الكشف عن وجهتها.
ياسمين صبري تحمل حقيبتين يتخطى سعرهما مليون جنيه
شاركت ياسمين صبري جمهورها بمجموعة صور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وبدت فيهم بإطلالة فخمة وعصرية، حيث كانت ترتدي بليزر أنيق باللون الروز، فيما نسقت عليه بنطلون جينز وبلوزة شيفون باللون البيج، بينما انتعلت حذاء رياضي باللون الأبيض، مما أبرز قوامها الرشيق الممشوق.
ونسقت ياسمين صبري حقيبة مع إطلالتها حقيبة أنيقة متوسطة الحجم باللون البرتقالي بتوقيع علامة Hermès، والتي يبلغ سعرها حوالي 30 ألف دولار، أي ما يعادل 920 ألف جنيه مصري.
كما اختارت حقيبة سفر بتوقيع دار Louis Vuitton، وهي حقيبة Horizon 50، ويصل سعرها إلى 100 ألف جنيه مصري.
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري تصفيفة شعر مميزة حيث تركت خصلاته اللامعة تتدلى بإنسيابية على كتفيها، كما وضعت مكياجاً ناعمًا، يرتكز على رسمة العيون الهادئة مع الهايلايتر اللامع وأحمر الشفاة باللون الروز، مما عكس جمال ورقة ملامحها الفاتنة.
وتنتظر ياسمين صبري عرض فيلم "أبو نسب" خلال الفترة المقبلة، ويشاركها بطولته النجوم محمد إمام، وماجد الكدواني، وهالة فاخر، وعلاء مرسي، ومحمد لطفي، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.
وتدور أحداث "أبو نسب" في إطار كوميدي يجسد من خلاله محمد إمام دور طبيب، بينما تقدم هالة فاخر شخصية والدته، ويجسد ماجد الكدواني دور والد ياسمين صبري، ويعاني إمام من أزمة النسب ويتم خلال الأحداث مناقشة المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهم البعض إلى جانب المشكلات الإجتماعية التي يعاني منها الشباب.
آخر أعمال ياسمين صبري
على صعيد آخر، كانت آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري السينمائية فيلم "البعبع"، الذي خاضت به موسم أفلام عيد الأضحى المبارك الماضي لعام 2023، وشاركها بطولته النجوم أمير كرارة، وباسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، وعباس أبو الحسن، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.
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