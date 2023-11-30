الشباب تنظم اللقاء الرياضي للطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية بالإسكندرية

احتفالًا باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

تحت شعار "أحنا الحياة" واحتفالًا باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، تنظم وزارة الشباب والرياضة فعاليات اللقاء الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة (القادرون باختلاف)، لطلاب الجامعات المصرية (بارالمبياد الجامعات المصرية) للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

والذي تنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابيّ الجامعي)، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، خلال الفترة من ٢٩ نوفمبر لــ ١ ديسمبر القادم، بالمدينة الشبابية بأبوقير بالإسكندرية.

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

يشارك في اللقاء الرياضي ٦٠٠ طالب وطالبة، يمثلون ٢٤ جامعة (الإسكندرية، الزقازيق، المنصورة، بورسعيد، السويس، قناة السويس، أزهر أسيوط، العريش، طنطا، المنيا، أسيوط، أسوان، الأقصر، سوهاج، المنوفية، السادات، التعليم العالي، حلوان، بني سويف، عين شمس، دمنهور، جنوب الوادي، القاهرة، بنها)، إلى جانب السادة المشرفين من الوزارة والجامعات المشاركة ومديرية الشباب والرياضة.

تقام المسابقات علي ملاعب كلية التربية الرياضية للبنين، والمدينة الشبابية بأبوقير، في ألعاب ورياضات (ألعاب القوى، تنس الطاولة، رفع أثقال، كرة الهدف، الكرة الطائرة).

فيما قامت اللجنة المنظمة للقاء بعقد الاجتماع الفني لمشرفي الجامعات المشاركة، حيث تم شرح اللوائح والقوانين والقواعد المنظمة وإجراء القرعة لكافة المسابقات.

والتأكيد علي تواجد سيارات الإسعاف وتوافر عوامل الأمن والسلامة بكافة الملاعب.

كذلك تم إجراء الميزان لرياضة رفع الأثقال لجميع الإعاقات، والتصنيف الطبي لرياضات ألعاب القوي وتنس الطاولة ولجميع الإعاقات المشاركة.

شهد الاجتماع الفني د. أحمد حسان مدير عام الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بالوزارة، د. إيمان رمضان وكيل المديرية لشئون الرياضة، أ. إسلام السيد مدير عام الإدارة العامة للرياضة بالمديرية، أ.محمد عبد السميع مدير إدارة الجامعات، مسئولي الوزارة والمديرية ومشرفي الجامعات المشاركة.