كيا EV9 تحصد لقب "السيارة العائلية لهذا العام"

حصلت سيارة كيا EV9، على لقب "السيارة العائلية لهذا العام" وذلك في إطار جوائز "توب جير ٢٠٢٣".

حظيت سيارة EV9 الكهربائية بالكامل، سيارة الدفع الرباعي الرائدة الجديدة من كيا، بإعجاب لجنة تحكيم جوائز "توب جير" بفضل خصائصها ومزجها بين المساحة المناسبة للعائلة ونطاق القيادة طويلة المدى والتكنولوجيا داخل السيارة، والتصميم المتطور وميزات الاستدامة. وظهرت سيارة EV9 في العدد الأخير من مجلة BBC Top Gear، وهو عدد مخصص لأفضل السيارات وأكثرها جاذبية في العالم. كما سيتم نشر فيلم تحت عنوان" تعرّف على الفائزين"، والذي يشمل سيارة EV9 على موقع توب جير.

وقال أولي كيو، نائب رئيس التحرير في مجلة "توب جير":" نحن معجبون بأسلوب EV9 المريح والمتألق الذي يتناغم مع خصائص الولايات المتحدة الأمريكية. ولقد جذبنا الاتجاه المعاكس وتألق شارتها وطريقة تشغيلها مع حد أدنى من الإزعاج مقارنةً بـضجة VW ID، وإمكانية قطع مسافات أبعد من خلال استخدام تقنية الشحن. لقد أحببنا خاصية مقاعدها لتدليك Bentayga-esque، ومقاعدها المُدفأة والمهواة، والعديد من حجرات التخزين، وبساطة طي مقعدها الأوتوماتيكي، وكيف يبدو مثل رأس الرجل الحديدي. إنها واحدة من أكثر السيارات تميزاً لعام 2023، ليس بسبب ما يمكنها فعله، ولكن بسبب ما تمثله. إن عملية التناغم بين التحول إلى صديق للبيئة والارتقاء ليس بالأمر السهل، ولكن EV9 أنجزت ذلك بأناقة".

توفر EV9 نطاق قيادة يصل إلى 349 ميلاً (الدورة المركبة WLTP)، وتتميز بتقنية الشحن فائق السرعة بقدرة 800 فولت، ما يمكنها من الشحن من 10 إلى 80 % في 24 دقيقة فقط من أسرع أجهزة الشحن العامة*.

سيارة EV9 متاحة للطلب في المملكة المتحدة، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم للعملاء اعتبارًا من يناير 2024. يبدأ سعر EV9 من 64.995 جنيهًا إسترلينيًا لطراز "Air" ذي الدفع الخلفي، ويرتفع إلى 73.245 جنيهًا إسترلينيًا لطرازات "GT" ذي الدفع الرباعي. وتتوفر طرازات "GT Line S" ذات الدفع الرباعي التي تتصدر المجموعة للطلب بسعر يبدأ من 75.995 جنيهًا إسترلينيًا، مع الطراز الحصري المكون من ستة مقاعد بسعر يبدأ من 76.995 جنيهًا إسترلينيًا. توفر جميع موديلات المملكة المتحدة حزمة بطارية طويلة المدى بقدرة 99.8 كيلووات في الساعة ومضخة حرارية وتصميم مقاعد بثلاثة صفوف.

بعد كيا EV6 وNiro EV، تُعتبر EV9 الأحدث في عائلة سيارات كيا الكهربائية الواسعة النطاق. على الصعيد العالمي، تخطط كيا لتقديم مجموعة من 15 سيارة كهربائية بالكامل بحلول عام 2027. وفي "يوم EV" لعام 2023 للعلامة التجارية مؤخرًا، كشفت كيا النقاب عن الطرازين الاختباريين EV3 وEV4، بالإضافة إلى EV5 الجاهزة للإنتاج، ما يؤكد من جديد على استراتجيتها العالمية الطموحة ومكانتها الرائدة نحو قيادة وتسريع ثورة السيارات الكهربائية.