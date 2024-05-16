حزب الله يشن هجومًا بمسيرات انقضاضية على مصنع ديفيد كوهين العسكري
شنَّت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" هجوماً جوياً بمسيرات إنقضاضية على منشآت صناعية تابعة لوزارة حرب العدو (شركة إلبيت للصناعات العسكرية) - مصنع ديفيد كوهين في تل حي (شمال كريات شمونة) .
وقال حزب الله في بيانا له: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداء العدو الإسرائيلي على المنشآت الصناعية في منطقة البقاع، شنَّت المقاومة الإسلامية يوم الخميس 16-5-2024 هجوماً جوياً بمسيرات إنقضاضية على منشآت صناعية تابعة لوزارة حرب العدو (شركة إلبيت للصناعات العسكرية) - مصنع ديفيد كوهين في تل حي (شمال كريات شمونة) المُتخصص في إنتاج المنظومات الإلكترونية للجيش الإسرائيلي وأصابت أهدافها بدقة.