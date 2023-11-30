إستقرار أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق البحيرة اليوم الخميس

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس الموافق 30نوفمبر2023، استقرارًا في الأسعار، حيث تراوجت أسعار البطاطس مابين 15 إلى 18جنيها للكيلو، بينما يواصل البصل على الاحتفاظ بالمركز الأولى في الخضروات الأعلى سعرًا بالأسواق، ليبلغ سعر الكيلو من 22 إلى 25 جنيهًا.

وتراوحت أسعار الطماطم مابين 8 إلى 12 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الخيار مابين 10 إلي 12 جنيها للكيلو، الفلفل البلدي مابين 16 إلى 20 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الفلفل ألوان مابين 30 إلى 32 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الليمون مابين 10 إلى 12جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الباذنجان الأبيض مابين 5 إلى 8 جنيهات للكيلو ، بينما تراوحت أسعار الباذنجان الأسود مابين 4 إلى 6 جنيهات للكيلو ،وتراوحت أسعار البامية مابين 30 إلى 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الملوخية مابين 8 إلى 10جنيهات للكيلو ،وتراوحت أسعار الثوم البلدي مابين 30 إلى 35جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الجزر الأصفر مابين 10 إلي 12 جنيها.

وفي أسواق الفاكهة تراوحت أسعار البرتقال مابين 10 إلى 12 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعارالعنب مابين 30 إلى 35 جنيها للكيلو، وأسعار المانجو مابين 35 إلي 40جنيها، وتراوحت أسعار التفاح الأحمر مابين 40 إلى 50جنيها للكيلو، وتتراوح أسعار الموز مابين 14 إلى 20 جنيها للكيلو،وتتراوح أسعار البرقوق مابين 20 إلى 30 جنيها للكيلو.