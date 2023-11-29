معتمد جمال: هدفنا المنافسة على الدوري وهذا موقفي من أزمة فتوح

أبدى معتمد جمال المدير الفني المؤقت لفريق الزمالك الأول لكرة القدم سعادته بالفوز الذي حققه اليوم على حساب مودرن فيوتشر في الدوري المصري الممتاز.

وحقق الزمالك فوزًا مهمًا على فيوتشر بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

بهذا الانتصار يرفع فريق الزمالك رصيده إلى النقطة 11 ليحل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما توقف رصيد فيوتشر عند 12 نقطة في المركز الثالث بالدوري.

وقال معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك ف تصريحاته عقب المباراة: " الفوز دفعنا للتقدم عدة مراكز ولكن المركز الخامس ليس هدف الزمالك ونسعى للمنافسة على البطولة ".

وأضاف: "لم أبدا بمحمود عبد الرازق شيكابالا أساسيا في مباراة اليوم من أجل إراحة اللاعب بعد مشاركته بصورة أساسية في مباراة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية، واعتمدت عليه في الشوط الثاني لحاجة الفريق فنيا لخدماته ".

وتابع: "أحرص على الحديث مع مجموعة اللاعبين البدلاء بشأن سبب عدم مشاركتهم في المباريات، و أركز على تجهيز اللاعبين فنيا ونفسيا للمباريات ".

واختتم مدرب الزمالك تصريحاته معلقًا على أزمة ثلاثي الفريق قائلًا: " قرار إيقاف أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي أمر يخص مجلس الإدارة حتى بعد انتهاء إيقافهم ".