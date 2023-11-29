جوجل لن تحظر روابط الأخبار في كندا

لن تقوم Google بحظر روابط الأخبار في كندا استجابةً للتشريعات الجديدة بعد كل شيء. تعهدت الشركة في وقت سابق من هذا العام بسحب الروابط إلى القصص الإخبارية الكندية من البحث والأخبار والاكتشاف عندما يدخل قانون الأخبار عبر الإنترنت في البلاد (Bill C-18) حيز التنفيذ في ديسمبر. ومع ذلك، فقد توصلت Google إلى اتفاق مع حكومة البلاد من شأنه أن يستمر في تقديم الأخبار الكندية للمستخدمين هناك.

"بعد مناقشات بناءة، توصلت حكومتنا وجوجل إلى اتفاق - سيساهمان في قانون الأخبار عبر الإنترنت. لقد عملنا بجد لجعل هذا ممكنًا،" كتب وزير التراث الكندي باسكال سانت أونج على X. "هذا القانون هو أخبار جيدة للصحافة ولمنصات الإنترنت وللكنديين."

وافقت شركة جوجل على دفع حوالي 100 مليون دولار كندي سنويًا لناشري الأخبار في كندا، وفقًا لهيئة الإذاعة الكندية. وهذا أقل بكثير من التقدير السابق للحكومة بأن مدفوعات جوجل السنوية يجب أن تبلغ حوالي 172 مليون دولار. ويتماشى رقم 100 مليون دولار مع تقديرات جوجل الخاصة للمبلغ الذي يجب أن تدفعه.

ستظل الشركة بحاجة إلى توقيع اتفاقية مع وسائل الإعلام بعد المفاوضات. واعترضت جوجل على نموذج التفاوض الإلزامي الذي كان سيشهد إجراء محادثات مع المؤسسات الإعلامية. وبدلاً من ذلك، ذكرت CBC أن Google لن تحتاج إلا إلى التفاوض مع مجموعة تمثيلية، وهو ما يقال إنه يحد من مخاطر التحكيم التي تتعرض لها الشركة.

وقال كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية في شركتي جوجل وألفابت، لموقع Engadget: "نشكر وزيرة التراث الكندي، باسكال سانت أونج، على اعترافها بمخاوفنا ومشاركتها بعمق في سلسلة من الاجتماعات المثمرة حول كيفية معالجتها". إفادة. "بعد مناقشات مستفيضة، يسعدنا أن حكومة كندا التزمت بمعالجة مشكلاتنا الأساسية فيما يتعلق بمشروع القانون C-18، والذي تضمن الحاجة إلى مسار مبسط للإعفاء عند عتبة التزام واضحة. بينما نعمل مع الحكومة من خلال وبعد عملية الإعفاء بناءً على اللوائح التي سيتم نشرها قريبًا، سنواصل إرسال زيارات قيمة إلى الناشرين الكنديين."

سيتم أخذ ترتيبات جوجل مع الحكومة في الاعتبار في الإطار التشريعي لمشروع قانون C-18، والذي يجب الانتهاء منه بحلول منتصف ديسمبر. وعلى الرغم من أن جوجل قالت في يونيو إنها ستزيل الروابط إلى القصص الإخبارية الكندية من العديد من خدماتها الرئيسية، إلا أنها لم تنفذ هذا التهديد مطلقًا.

من ناحية أخرى، قامت Meta بحظر روابط الأخبار الكندية على Facebook وInstagram منذ يونيو. وبحسب شبكة سي بي سي، فإن ميتا لم يعد إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة. Google وMeta هما الشركتان الوحيدتان اللتان تستوفيان المعايير التشريعية لمشروع قانون C-18.