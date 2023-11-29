ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على فيوتشر

ترصد لكم بوابة الوفد جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الزمالك على فيوتشر اليوم بثنائية دون رد.

وحقق الزمالك فوزًا مهمًا على فيوتشر بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تقدم أحمد سيد زيزو بالهدف الأول للفريق الأبيض في الدقيقة 39 من الشوط الأول، ثم وقع إبراهيما نداي على الهدف الثاني في الدقيقة 49.

وفي الشوط لثاني واصل الزمالك سيطرته على مجريات اللقاء وسجل سيف الدين الجزيري الهدف الثالث إلا أن الحكم قرر عدم احتسابه بسبب التسلل.

بهذا الانتصار يرفع فريق الزمالك رصيده إلى النقطة 11 ليحل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما توقف رصيد فيوتشر عند 12 نقطة في المركز الثالث بالدوري.

جدول ترتيب الدوري بعد مباراة الزمالك وفيوتشر